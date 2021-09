BONE THERAPEUTICS nomme Lieve Creten en qualité de Directeur financier par intérim

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la nomination de Lieve Creten en qualité de Directeur financier par intérim, en remplacement de Jean-Luc Vandebroek.



La nomination de Lieve Creten au poste de Directeur financier par intérim de Bone Therapeutics prend effet à compter du 20 septembre 2021. Lieve Creten succède à Jean-Luc Vandebroek, qui continuera de siéger au Conseil d'administration et facilitera le passage de témoin.