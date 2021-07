Bone Therapeutics nomme le Dr. Anne Leselbaum en qualité de Directrice Médicale

Bone Therapeutics (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Anne Leselbaum, MD, en qualité de Directrice Médicale, à compter du 23 août 2021.



En tant que Directrice Médicale, le Dr. Leselbaum sera responsable de la direction de tous les développements cliniques ainsi que des affaires, stratégies et activités médicales de l'intégralité du portefeuille de produits de Bone Therapeutics. Elle supervisera également les discussions règlementaires au cours du développement clinique des produits phares de Bone Therapeutics, le JTA-004 et ALLOB, jusqu'à leur commercialisation.