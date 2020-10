BONE THERAPEUTICS, Link Health et Pregene s'associent pour le développement et la commercialisation de la plateforme de thérapie cellulaire allogénique en Chine et en Asie du Sud-Est

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, Link Health Pharma Co., Ltd (« Link Health ») et la Shenzhen Pregene Biopharma Company, Ltd (« Pregene ») annoncent aujourd'hui la signature d'un accord exclusif de licence pour la fabrication, le développement clinique et la commercialisation d'ALLOB, la plateforme de thérapie cellulaire osseuse allogénique prête à l'emploi de Bone Therapeutics en Chine (Hong-Kong et Macau inclus), à Taïwan, Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande.