BONE THERAPEUTICS fait le point sur ses activités du premier trimestre 2021

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, publie aujourd'hui son rapport d'activité du premier trimestre 2021, clôt au 31 mars 2021.



- Des avancées cliniques solides, notamment dans l'étude de Phase III évaluant le JTA-004 grâce aux niveaux élevés d'observance et d'adhésion des patients.



- Renforcement du portefeuille de produits avec la signature d'un partenariat de développement de processus et la nomination d'Anthony Ting, un expert de la thérapie cellulaire, en qualité de Directeur Scientifique