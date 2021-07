Bone Therapeutics fait le point sur l'avancement de ses études cliniques

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



Bone Therapeutics (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, fait le point sur ses deux principales études cliniques.



Rappel des essais cliniques en cours : l'essai clinique pivot de phase III évaluant le viscosupplément (JTA-004) ciblant les douleurs arthrosiques du genou et l'étude de phase IIb évaluant le produit de thérapie cellulaire allogénique (ALLOB), chez des patients souffrant de fractures tibiales difficiles à guérir.