Bone Therapeutics et la FSMA s'accordent sur une décision définitive relative à la communication des études cliniques de 2016 et 2017

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



Bone Therapeutics entend désormais se concentrer sur le développement de son portefeuille de produits axé sur les Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM) et la thérapie génique.





Gosselies, Belgique, le 27 juillet 2021 à 19h00 CEST - Bone Therapeutics (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord avec l'Autorité belge des Services et Marchés Financiers (FSMA). L'accord apporte une résolution définitive à l'enquête liée aux problèmes de communication sur les études cliniques en 2016 et 2017.