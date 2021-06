Bone Therapeutics annonce les résultats de son Assemblée Générale Annuelle

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui les résultats de son Assemblée Générale Annuelle s'étant tenue le mercredi 9 juin 2021 à 16h00 CEST.



Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions présentées à l'ordre du jour, dont le renouvellement du mandat de Jean Stéphenne et de Jean-Paul Prieels en tant qu'administrateur non exécutif pour une période de trois ans, jusqu'en 2024. L'Assemblée Générale a également approuvé la politique de rémunération du conseil d'administration.