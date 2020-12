Bone Therapeutics annonce la clôture de son placement privé

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS SA (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE ; ou « Bone Therapeutics »), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui la clôture du Placement Privé annoncé le 11 décembre 2020, après l'achat par les investisseurs de 4 408 881 nouvelles actions au prix d'émission de 2,25 euros par action pour un produit brut d'environ 10 millions d'euros (le « Placement Privé »). En prenant en compte le produit brut total levé via ce Placement Privé, Bone Therapeutics estime ainsi disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités stratégiques jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2021.