Bone Therapeutics acquiert une participation majoritaire dans Medsenic pour l'élargissement et la diversification de son portefeuille thérapeutique

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de thérapie cellulaire répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie, et Medsenic, société biopharmaceutique privée de stade clinique, basée en France et spécialisée dans le développement de formulations optimisées de sels d'arsenic et dans leur application aux conditions inflammatoires et à d’autres nouvelles indications potentielles, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord d'apport contractuel visant à combiner les opérations des deux sociétés par le biais d'un échange d'actions, sous réserve de l'approbation de l'assemblée des actionnaires.