Bonduelle veut céder ses salades en sachet en France et en Allemagne

Bonduelle a annoncé jeudi vouloir céder son activité de salade en sachet en France et en Allemagne, déficitaire, ce qui permettra au groupe de se concentrer sur ses propositions de traiteur frais.

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le spécialiste français des légumes transformés a fait part à ses salariés de son projet de fermeture du site de Saint Mihiel dans le département de la Meuse (159 personnes) pour lequel "il cherche d'abord un repreneur", et "enclenche en parallèle un dialogue social pour accompagner chaque individu", a déclaré à l'AFP la directrice de la communication du groupe, Céline Barral.

"Une quarantaine de salariés" sont également concernés par un plan de départs volontaires au siège de Bonduelle Frais, qui regroupe les activités de salade en sachet et le traiteur, un segment en plein essor, a-t-elle ajouté.

En outre, "une négociation exclusive" a été lancée avec Les Crudettes du groupe LSDH pour la reprise de l'activité de salade en sachet en France, et avec Taylor Farms en Allemagne, a ajouté l'entreprise dans un communiqué.

Les entités de Bonduelle aux Etats-Unis et en Italie sont épargnées par ces projets censés permettre au groupe "l'accélération de ses activités sur le marché du traiteur frais, de la conserve et du surgelé" en Europe, justifie le communiqué.

Le chiffre d'affaires des salades en sachet de Bonduelle, lancées en 1997, est en déclin depuis des années, avec une baisse estimée de 15% au cours des sept dernières années, selon des chiffres du groupe.

"Avant, la salade était consommée en entrée, aujourd'hui, on mange différemment. Il y a aussi le facteur de l'inflation et du pouvoir d'achat qui touche ce secteur, et enfin, la concurrence exacerbée des marques distributeurs", a expliqué Mme Barral.

Bonduelle, dirigée par Xavier Unkovic depuis juin 2023, a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,4% à 2,37 milliards d'euros sur l'ensemble de son année décalée 2023-2024, terminée le 30 juin sans atteindre son objectif de ventes annuelles.