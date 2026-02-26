 Aller au contenu principal
Bonduelle, Technip Energies, Vallourec, Viridien... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 26/02/2026 à 18:29

(AOF) - Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera ses résultats annuels.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour le premier semestre de l'exercice 2025-2026, s'établit à 1,111 milliard d'euros soit une hausse de 0,3 % en données comparables mais un repli de 0,7% en données publiées. Cette performance, dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis, a été alimentée par la croissance de la marque Cassegrain en France, la marque Bonduelle dans les pays émergents, ainsi que par la croissance des ventes à marque de distributeurs en Europe consécutives à la mise en place de droits de douane sur les importations de maïs chinois.

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Technip Energies

Joseph Rinaldi, président du conseil d'administration de Technip Energies, a informé son intention de prendre sa retraite à l'issue de son mandat actuel, immédiatement après l'assemblée générale annuelle 2026. Il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale 2026. Le conseil a décidé de proposer la nomination de John O'Higgins en qualité d'administrateur non-exécutif lors de cette assemblée et de le désigner président du conseil pour succéder à Joseph Rinaldi. Le conseil a également décidé de proposer la nomination de Luc Rémont en qualité d'administrateur non-exécutif, en remplacement de Francesco Venturini, qui a également annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'administrateur cette année.

Vallourec

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure communiquera ses résultats annuels.

Vantiva

Anciennement connue sous le nom de Technicolor, la société publiera ses résultats annuels.

Vinci

Le groupe de concessions et de construction fait évoluer son organisation à compter du 1er mars, avec trois nominations au sein de son Comité Exécutif. Patrick Richard a été nommé secrétaire général. Il conserve ses fonctions de membre du Comité Exécutif et de secrétaire du Conseil d'Administration. Dans ce cadre, Sophie Deis-Beauquesne est nommée directrice juridique et rejoint le Comité Exécutif. Rattachée à Patrick Richard, elle occupait depuis avril 2024 le poste de directrice juridique, conformité et assurances de Vinci Energies, après avoir exercé différentes responsabilités juridiques au sein du groupe depuis 2011. Par ailleurs, Céline Acharian est nommée directrice éthique et comportements et intègre également le Comité Exécutif, sous la responsabilité de Patrick Richard.

Viridien

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 1,165 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an. Le groupe affiche une forte amélioration de sa profitabilité, soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des lignes d'activité. L'Ebitda ajusté des activités atteint les 551 MUSD, en hausse de 21 % en glissement annuel, représentant une marge de 47% contre 41% en 2024.

Vusion

Vusion a annoncé jeudi soir avoir signé un 4ème trimestre "record" qui lui a permis de légèrement dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros. Le spécialiste de l'étiquetage électronique pour les commerces physiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 522 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 47% par rapport au 4ème trimestre 2024. Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires atteint 1 527 millions d'euros en données ajustées, soit une croissance de 51% par rapport à 2024. A taux de change constant, le chiffre d'affaires ajusté du groupe se serait élevé à 1 580 millions d'euros, en progression de 56%.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
96,400 EUR Euronext Paris +0,78%
BONDUELLE
10,200 EUR Euronext Paris +2,10%
DEKUPLE
25,200 EUR Euronext Paris +1,61%
TECHNIP ENERGIES
37,6000 EUR Euronext Paris +4,04%
VALLOUREC
19,8700 EUR Euronext Paris +1,98%
VANTIVA
0,1136 EUR Euronext Paris -1,05%
VINCI
142,350 EUR Euronext Paris +0,35%
VIRIDIEN
120,400 EUR Euronext Paris +1,43%
VUSION
124,000 EUR Euronext Paris +0,57%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/02/2026 à 18:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

