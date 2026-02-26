Bonduelle, Technip Energies, Vallourec, Viridien... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera ses résultats annuels.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour le premier semestre de l'exercice 2025-2026, s'établit à 1,111 milliard d'euros soit une hausse de 0,3 % en données comparables mais un repli de 0,7% en données publiées. Cette performance, dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis, a été alimentée par la croissance de la marque Cassegrain en France, la marque Bonduelle dans les pays émergents, ainsi que par la croissance des ventes à marque de distributeurs en Europe consécutives à la mise en place de droits de douane sur les importations de maïs chinois.

Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe précisera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Technip Energies

Joseph Rinaldi, président du conseil d'administration de Technip Energies, a informé son intention de prendre sa retraite à l'issue de son mandat actuel, immédiatement après l'assemblée générale annuelle 2026. Il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat lors de l'Assemblée Générale 2026. Le conseil a décidé de proposer la nomination de John O'Higgins en qualité d'administrateur non-exécutif lors de cette assemblée et de le désigner président du conseil pour succéder à Joseph Rinaldi. Le conseil a également décidé de proposer la nomination de Luc Rémont en qualité d'administrateur non-exécutif, en remplacement de Francesco Venturini, qui a également annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d'administrateur cette année.

Vallourec

Le spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure communiquera ses résultats annuels.

Vantiva

Anciennement connue sous le nom de Technicolor, la société publiera ses résultats annuels.

Vinci

Le groupe de concessions et de construction fait évoluer son organisation à compter du 1er mars, avec trois nominations au sein de son Comité Exécutif. Patrick Richard a été nommé secrétaire général. Il conserve ses fonctions de membre du Comité Exécutif et de secrétaire du Conseil d'Administration. Dans ce cadre, Sophie Deis-Beauquesne est nommée directrice juridique et rejoint le Comité Exécutif. Rattachée à Patrick Richard, elle occupait depuis avril 2024 le poste de directrice juridique, conformité et assurances de Vinci Energies, après avoir exercé différentes responsabilités juridiques au sein du groupe depuis 2011. Par ailleurs, Céline Acharian est nommée directrice éthique et comportements et intègre également le Comité Exécutif, sous la responsabilité de Patrick Richard.

Viridien

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 1,165 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an. Le groupe affiche une forte amélioration de sa profitabilité, soutenue par des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble des lignes d'activité. L'Ebitda ajusté des activités atteint les 551 MUSD, en hausse de 21 % en glissement annuel, représentant une marge de 47% contre 41% en 2024.

Vusion

Vusion a annoncé jeudi soir avoir signé un 4ème trimestre "record" qui lui a permis de légèrement dépasser son objectif de chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros. Le spécialiste de l'étiquetage électronique pour les commerces physiques indique avoir réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 522 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 47% par rapport au 4ème trimestre 2024. Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires atteint 1 527 millions d'euros en données ajustées, soit une croissance de 51% par rapport à 2024. A taux de change constant, le chiffre d'affaires ajusté du groupe se serait élevé à 1 580 millions d'euros, en progression de 56%.