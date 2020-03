Bonduelle - Résultats semestriels 2019-2020 : croissance de l'activité portée par les changes et rentabilité conforme à l'objectif annuel

BONDUELLE

Résultats semestriels 2019-2020

(1er juillet 2019 - 31 décembre 2019)

Croissance de l'activité portée par les changes

et rentabilité conforme à l'objectif annuel

Croissance du chiffre d'affaires portée par un deuxième trimestre dynamique et à l'évolution favorable des devises

Inflexion limitée et anticipée de la rentabilité

Structure financière solide

Les comptes semestriels de l'exercice 2019-2020 ont été examinés par la Gérance puis par le Conseil de Surveillance le 5 mars 2020 et ont été vérifiés par les Commissaires aux Comptes.

Données d'activité chiffrées clés

(en millions d'euros) 1er semestre

2019-2020 1er semestre

2018-2019 Variation Chiffre d'affaires 1 442,3 1 406,6 + 2,5 % Résultat opérationnel courant 57,2 60,9 - 6,2 % Marge opérationnelle courante 4,-% 4,3 % - 30 bps Résultat net consolidé 29,5 34,8 - 15,4 % Gearing(1) hors IFRS 16 1,24 1,32

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 du Groupe Bonduelle s'établit à 1 442,3 millions d'euros soit une progression de + 2,5 % en données publiées et + 0,6 % en données comparables(2). Les effets de changes contribuent pour + 1,9 % à la croissance publiée du semestre, en lien avec le renforcement des dollars américain et canadien ainsi que du rouble russe. Aucune évolution de périmètre n'est intervenue sur la période.

Répartition du chiffre d'affaires par zone

CA consolidé

(millions d'euros) 1er semestre

2019-2020 1er semestre

2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Zone Europe 640,4 642,3 - 0,3 % - 0,3 % Zone hors Europe 801,9 764,4 + 4,9 % + 1,2 % Total 1 442,3 1 406,6 + 2,5 % + 0,6 %

Répartition du chiffre d'affaires par technologie

CA consolidé

(millions d'euros) 1er semestre

2019-2020 1er semestre

2018-2019 Variation à taux de change courants Variation à taux de change et périmètre constants Conserve 559,2 533,3 + 4,9 % + 3,5 % Surgelé 340,3 322,5 + 5,5 % + 3,1 % Frais 542,8 550,8 - 1,5 % - 3,8 % Total 1 442,3 1 406,6 + 2,5 % + 0,6 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 44,4 % de l'activité sur la période, affiche, sur l'ensemble du 1er semestre, une évolution globale de - 0,3 % tant en données publiées qu'en données comparables(2).

Le repli de l'activité constaté au 2ème trimestre est principalement lié au recul de l'activité à marque de distributeurs, à des bases de comparaison élevées dans l'activité conserve, à des marchés restés difficiles en France en salades traiteur et en sachet et à l'effet résiduel de la perte d'un client allemand dans cette dernière activité. Les activités salades en sachet en Italie et de surgelé en Europe ont poursuivi leur progression, la marque Cassegrain en conserve en France enregistrant, elle, une progression record.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 55,6 % de l'activité sur la période, affiche une croissance de + 4,9 % en données publiées et + 1,2 % en données comparables(2).

Le groupe enregistre au 2ème trimestre une progression dans les 3 technologies - conserve, surgelé, frais préparé et prêt à l'emploi - et dans les différentes zones géographiques de commercialisation, en particulier en Eurasie (Russie et pays périphériques) grâce au succès des innovations en conserve (maïs, pois et olives) à la marque Bonduelle.

En Amérique du Nord, l'acquisition de l'outil de conditionnement de Lebanon permet à l'activité surgelé de renouer avec la croissance, l'activité conserve, essentiellement au Canada, étant portée par les marchés de co-packing (sous-traitance de marques nationales). L'activité frais (salades en sachet et bols de salade) renoue, elle, avec une croissance solide au 2ème trimestre par la conquête de nouveaux marchés et l'extension de la gamme chez des clients existants, malgré une alerte sanitaire ayant impacté la commercialisation par les différents intervenants du marché de certaines gammes de produits.

Rentabilité opérationnelle

La rentabilité opérationnelle courante du Groupe Bonduelle au 1er semestre 2019-2020 s'établit à 57,2 millions d'euros, en repli de 6,2 % en données publiées et 8,3 % en données comparables(2). Ainsi, la marge opérationnelle courante de 4,- % s'inscrit en retrait de 30 bps comparé au 1er semestre de l'exercice précédent, traduisant principalement l'effet de campagnes difficiles, une inflation des coûts non intégralement reflétée dans les prix de vente et l'impact de pertes de volumes.

La zone Europe affiche une stabilité tant de sa rentabilité à 23,3 millions d'euros en données publiées que de sa marge opérationnelle courante à 3,6 %, tant en données publiées qu'en données comparables(2) du fait d'une base de comparaison favorable (dépenses marketing décalées au 2ème semestre 2019-2020 et climatologie 2018 défavorable).

En zone hors Europe, la rentabilité opérationnelle courante s'établit à 33,9 millions d'euros en données publiées, soit une marge opérationnelle courante de 4,2 % en retrait de 80 bps par rapport à la même période de l'exercice précédent tant en données publiées qu'en données comparables(2), principalement liée aux baisses de volumes de l'activité frais aux Etats-Unis et une campagne agricole difficile en Russie.

Après prise en compte de charges non récurrentes, principalement liées à une alerte sanitaire aux Etats-Unis ayant impacté l'ensemble du marché, la rentabilité opérationnelle s'affiche à 52,6 millions d'euros, contre 58,1 à la même période de l'exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier s'établit à - 12,4 millions d'euros, en amélioration de 1 million d'euros, en lien direct avec la compétitivité des refinancements opérés sur l'exercice précédent et de faibles écarts de change. La charge d'impôts quasi stable en valeur (10,6 millions d'euros contre 9,8 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent), reflète toutefois un taux effectif en hausse sur la période (26,4 % contre 22,- %), l'exercice 2018-2019 ayant bénéficié de crédits d'impôts et de l'utilisation de déficits reportables.

Après prise en compte du résultat financier et de la charge d'impôts, le résultat net du groupe s'élève à 29,5 millions d'euros soit 2,- % du chiffre d'affaires, en retrait de 15,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Situation financière

La dette financière nette du groupe s'établit au 31 décembre 2019 à 978,2 millions d'euros contre 879,9 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Retraitée de la norme IFRS 16 appliquée depuis le 1er juillet de l'exercice, la dette financière nette du groupe s'élève à 892,5 millions d'euros, reflétant la saisonnalité habituelle de l'activité ainsi que l'acquisition des participations minoritaires de la société Soléal (France). Le ratio de gearing(1), hors impact IFRS 16, s'élève à 123,5 %, en baisse de plus de 8 points par rapport à la période comparable de l'exercice précédent. Enfin, le coût moyen de la dette, hors IFRS 16, s'établit à 2,20 % en amélioration significative par rapport à l'exercice précédent (2,69 %).

Evènements significatifs

Alerte sanitaire en Amérique du Nord

Une alerte sanitaire relative à une contamination à la bactérie E. coli de produits à base de salade romaine a été émise en novembre 2019 par les autorités américaines et canadiennes. Cette alerte a entrainé, pour les différents intervenants du marché, l'arrêt momentané de commercialisation de certains produits et des ruptures d'approvisionnement de magasins. Les surcoûts liés à cette alerte sont estimés à 3,5 millions d'USD et impactent les comptes du groupe au 31 décembre 2019 au titre des éléments non récurrents.

Evolution de l'actionnariat de la société Soléal (France)

Bonduelle, actionnaire à 48 % de la société Soléal, a acquis en juillet 2019 l'essentiel des participations des coopératives Euralis, Maïsadour et Vivadour dans la société.

Née en 2005 sous forme de joint-venture, la société Soléal comprend 2 sites de transformation de maïs doux et de légumes dans le Sud-Ouest de la France (Labenne et Bordères). Cette évolution de l'actionnariat de Soléal s'accompagne d'engagements d'approvisionnement, renforçant ainsi le partenariat long terme avec les producteurs, et permettra une compétitivité accrue pour le Groupe Bonduelle.

Impact de l'épidémie de Covid-19

Le Groupe Bonduelle ayant une activité commerciale limitée en Asie, ne disposant pas d'implantation industrielle et ayant un recours limité à des fournisseurs de cette région, l'impact de l'épidémie de Covid-19 reste à ce jour limité. Le groupe reste attentif aux effets de cette épidémie sur les tendances de consommation de ses différents marchés et aux éventuelles mesures de confinement qui seraient mises en place dans les zones de production.

Perspectives

L'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019.

(1) dette financière nette / capitaux propres

(2) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

anniversaire de l'acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers

- Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2019-2020 : 4 mai 2020 (après bourse)

- Chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020 : 3 août 2020 (après bourse)

- Résultats annuels 2019-2020 : 28 septembre 2020 (avant bourse)

Retrouvez l'intégralité des résultats semestriels sur www.bonduelle.com

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur près de 120 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 56 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment A

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC FOOD PRODUCERS - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Retrouvez l'actualité du groupe sur Twitter @Bonduelle_Group et son actualité financière sur @BonduelleCFO

