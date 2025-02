Bonduelle : repli de son chiffre d'affaires au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La cooptation de Karine Charbonnier sera soumise à la ratification au plus tard lors de l'Assemblée Générale du 4 décembre 2025.

Le groupe Bonduelle communiquera ses perspectives d'évolution de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'exercice 2024-2025 à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le 5 mars prochain.

En zone Eurasie, les pays de la CEI et la Russie affichent des croissances solides alimentées par les marques Bonduelle et Globus.

"En Amérique du Nord, la croissance est alimentée par la progression solide des ventes en grande distribution de solutions de repas complets et de salad kits ; progression qui a encore accéléré au deuxième trimestre grâce à la bonne dynamique de la marque", explique Bonduelle.

La zone hors Europe, qui représente 39,9% de l'activité sur la période, une hausse de 4,8% à taux de change courants et 5,8 % en données comparables.

La zone Europe, qui représente 60,1% de l'activité sur la période, affiche sur l'ensemble du premier semestre une baisse de 5,6% à taux de change courants et de 5,8% en données comparables, imputable pour une large part à la baisse significative des ventes à marques de distributeurs en conserve, provoqué par des retards dans les enlèvements de volumes contractualisés de la part des principaux clients.

(AOF) - Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2024-2025 du groupe Bonduelle s’établit à 1,119 milliard d’euros contre 1,139 milliards d’euros au premier semestre de l’exercice précédent, soit une baisse de 1,5% en données comparables et de 1,7 % en données publiées. Les évolutions des devises ont pesé marginalement sur la croissance de l’activité (-0,2%).

