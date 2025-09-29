 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bonduelle réduit fortement sa perte nette annuelle
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 08:10

Bonduelle publie un résultat net de -11,5 millions d'euros au titre de l'exercice 2024-25, contre -119,8 MEUR l'exercice précédent, et un résultat opérationnel courant à 83,8 MEUR, soit une marge de 3,8%, en hausse de 0,1 point en données comparables.

Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,2 MdsEUR, soit une variation de -0,8% en données comparables, une baisse de 4,1% en Europe ayant été en grande partie compensée par une progression de 4,9% hors Europe.

'Ces performances sont parfaitement en ligne avec les objectifs de la première année du plan de transformation communiqués en octobre 2024', met en avant le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes.

Dans un contexte où la consommation restera vraisemblablement sous pression, Bonduelle confirme pour 2025-26 son objectif de rebond de la rentabilité opérationnelle courante à 90 MEUR en données comparables.

'Cet objectif sera soutenu par une croissance de l'activité à marques, une amélioration de la performance agro-industrielle, et par la maîtrise de ses frais de structure tout en poursuivant ses programmes ambitieux à impact positif', explique-t-il.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

