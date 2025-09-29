Bonduelle réduit fortement sa perte nette annuelle
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 08:10
Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,2 MdsEUR, soit une variation de -0,8% en données comparables, une baisse de 4,1% en Europe ayant été en grande partie compensée par une progression de 4,9% hors Europe.
'Ces performances sont parfaitement en ligne avec les objectifs de la première année du plan de transformation communiqués en octobre 2024', met en avant le groupe agroalimentaire spécialisé dans les légumes.
Dans un contexte où la consommation restera vraisemblablement sous pression, Bonduelle confirme pour 2025-26 son objectif de rebond de la rentabilité opérationnelle courante à 90 MEUR en données comparables.
'Cet objectif sera soutenu par une croissance de l'activité à marques, une amélioration de la performance agro-industrielle, et par la maîtrise de ses frais de structure tout en poursuivant ses programmes ambitieux à impact positif', explique-t-il.
Valeurs associées
|8,1800 EUR
|Euronext Paris
|+4,47%
A lire aussi
-
TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite
-
Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite
-
Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028. 'Il s'agit de la première ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer