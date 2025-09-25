 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 807,00
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bonduelle, Dékuple, Equasens...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 25/09/2025 à 17:47

(AOF) - Balyo

Baly o rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Bonduelle

Bonduelle publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024-2025

Dekuple

Dekuple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Equasens

Equasens dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Valeurs associées

BALYO
0,3820 EUR Euronext Paris -2,05%
BONDUELLE
7,9000 EUR Euronext Paris +4,22%
DEKUPLE
26,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EQUASENS
45,3500 EUR Euronext Paris -1,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Fermer

