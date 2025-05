Bonduelle confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Le chiffre d’affaires du groupe Bonduelle au troisième trimestre de l’exercice 2024-2025, est ressorti stable par rapport à l’exercice précédent à 529,3 millions d’euros en données publiées. Malgré l’impact de la mauvaise campagne agricole en Russie qui impactera plus particulièrement la rentabilité sur le second semestre, le spécialiste dans la transformation industrielle des légumes "poursuit sa transformation" et "confirme ses objectifs annuels de stabilité du chiffre d’affaires et de rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants".

Le groupe publiera le 1er aout prochain (après bourse) son chiffre d'affaires de l'exercice 2024-2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS