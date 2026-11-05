Bonduelle : chiffre d'affaires quasi stable à 524,8 millions d'euros au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2026-2027 du groupe Bonduelle (du 1er juillet au 30 septembre 2026) s'établit à 524,8 millions d'euros, en progression de 0,5% en données comparables et de 1% en données publiées sur un an.

La progression de l'activité sur ce trimestre reflète des évolutions contrastées selon les zones géographiques et les catégories de produits. La croissance de la zone Europe compense le recul de la zone hors Europe. Par segment d'activités, la conserve progresse de 9,8% en données comparables et le surgelé de 1,1%, tandis que le frais élaboré recule de 10,7%.

Sur cette période de trois mois, la zone Europe, qui représente 65,9% de l'activité du groupe, réalise un chiffre d'affaires de 346,1 MEUR, soit une progression de 6,4% en données comparables et de 6,3% en données publiées. Cette hausse s'explique par la bonne dynamique des offres plus cuisinées, en traiteur comme en surgelé, et au retour à la normale sur les marques distributeurs.

En zone hors Europe, qui représente 34,1% de l'activité du groupe, le chiffre d'affaires s'élève à 178,7 MEUR d'euros, soit un recul de 9,4% en données comparables et de 8% en données publiées. Ce repli s'explique par des répercussions de la crise du Cyclospora aux Etats-Unis qui, sans impliquer les produits, a affecté la confiance des consommateurs dans l'ensemble de la catégorie salade et fortement pesé sur le marché américain depuis le début de l'exercice.

Côté perspectives, pour l'exercice 2026-2027, les orientations du groupe annoncées le 2 octobre dernier mettent l'accent sur le maintien de la rentabilité et le renforcement des fondamentaux financiers, en particulier la génération de flux de trésorerie et le désendettement, face aux incertitudes agricoles et géopolitiques persistantes.