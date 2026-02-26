Bonduelle - Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2025-2026 - Le Groupe Bonduelle démontre sa résilience dans un contexte particulièrement exigeant

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Chiffre d’affaires et résultats du 1 er semestre 2025-2026

(1 er juillet 2025 - 31 décembre 2025)

Le Groupe Bonduelle démontre sa résilience dans un contexte particulièrement exigeant

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs aux activités de salades en sachet en France et en Allemagne, cédées le 31 mars 2025 pour les activités en Allemagne et le 17 juillet 2025 avec effet rétroactif au 1 er juillet 2025 pour les activités en France, sont regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”.

Message de Xavier Unkovic - Directeur Général :

Le Groupe Bonduelle a amorcé son plan de transformation “ Transform to Win ” il y a 18 mois avec une phase de transition qui a déjà donné des résultats tangibles. La certification B Corp du groupe, la réorganisation par zones géographiques et la cession des activités salades déficitaires illustrent concrètement la pertinence des choix stratégiques ainsi que notre volonté d’avancer efficacement sur notre trajectoire de progrès.

Face aux vents contraires exceptionnels de ce 1 er semestre, le groupe démontre sa résilience et prolonge la période de transition pour permettre le rebond sur les prochains exercices. Au 1 er semestre 2025-2026, le groupe maintient un chiffre d’affaires et une profitabilité quasi stables, malgré un contexte particulièrement exigent : importations massives de maïs chinois tardivement encadrées et dont le marché européen mettra encore 18 mois à se relever, pression accrue des marques distributeurs sur les prix, crise agricole majeure aux États‑Unis, etc.

Le redressement financier du groupe est engagé et se poursuivra sur l’exercice 2025‑2026, porté par la croissance de nos marques et par l’exigence dans l’excellence opérationnelle, sur des marchés européen et américain encore sous pression.

Les comptes semestriels de l’exercice 2025-2026 ont été arrêtés par la Gérance puis examinés par le Conseil de Surveillance le 26 février 2026 et ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Données d’activités - chiffres clés

(en millions d’euros) 1 er semestre

2025-2026 1 er semestre

2024-2025 Variations Chiffre d’affaires 1 111,1 1 119,4 - 0,7 % Résultat opérationnel courant 50,5 48,0 + 5,1 % Marge opérationnelle courante 4,5 % 4,3 % + 25 bps Résultat net des activités poursuivies 20,4 17,2 + 18,5 % Résultat net consolidé 56,5 - 5,0 N/A Cash flow opérationnel courant (1) - 126,8 - 133,8 + 5,2 %

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du Groupe Bonduelle pour le premier semestre de l’exercice 2025-2026, s’établit à 1 111,1 millions d’euros soit une variation de + 0,3 % en données comparables (2) et de - 0,7 % en données publiées. Cette performance, dans un environnement de consommation peu porteur en Europe et aux Etats-Unis, a été alimentée par la croissance de la marque Cassegrain en France, la marque Bonduelle dans les pays émergents, ainsi que par la croissance des ventes à marque de distributeurs en Europe consécutives à la mise en place de droits de douane sur les importations de maïs chinois.

Le chiffre d’affaires du 2 ème trimestre de l’exercice 2025-2026 est en progression de + 1,1 % en données comparables (2) et + 0,5 % en données publiées grâce à une dynamique plus favorable de l’activité en fin de période en zone Europe.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er

semestre

2025-2026 1 er

semestre

2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 2 ème

trimestre 2025-2026 2 ème

trimestre 2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 674,0 672,3 0,3 % 0,2 % 348,5 340,3 2,4 % 2,3 % Zone hors Europe 437,1 447,1 - 2,2 % 0,5 % 242,9 248,3 - 2,2 % - 0,7 % Total 1 111,1 1 119,4 - 0,7 % 0,3 % 591,3 588,6 0,5 % 1,1 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er

semestre

2025-2026 1 er

semestre

2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 2 ème

trimestre 2025-2026 2 ème

trimestre 2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 575,2 554,7 3,7 % 2,7 % 330,6 314,1 5,3 % 3,7 % Surgelé 152,8 150,4 1,6 % 1,3 % 84,5 82,4 2,6 % 2,2 % Frais élaboré 383,1 414,3 - 7,5 % - 3,2 % 176,2 192,1 - 8,3 % - 3,7 % Total 1 111,1 1 119,4 - 0,7 % 0,3 % 591,3 588,6 0,5 % 1,1 %

Zone Europe

La zone Europe, représentant 60,7 % de l'activité, affiche sur la période une croissance + 0,2 % en données comparables (2) et + 0,3 % en données publiées, le 2 ème trimestre s’établissant à + 2,3 % en données comparables (2) et + 2,4 % en données publiées.

L’activité Conserve affiche, sur des marchés peu dynamiques, une croissance de + 0,7 %, alimentée par la progression des ventes à la marque Cassegrain et celle des volumes à marque de distributeurs. Cet accroissement de volumes est lié à l’imposition de droits de douane sur le maïs chinois, à des niveaux de prix néanmoins en baisse du fait de l’existence de surstocks à l'échelle européenne. Un retour à une croissance plus soutenue est attendu au 2 ème semestre grâce à une activation puissante de la marque Bonduelle dans de nombreuses géographies en Europe.

L’activité Surgelé affiche une croissance de + 1.6 % grâce aux performances en grande distribution des innovations et de l’activité en restauration hors foyer.

Les activités de frais (salades en sachet en Italie, traiteur en France et en Italie) affichent sur la période un retrait de – 2,7 %. Celui-ci est dû à une pression concurrentielle élevée dans la catégorie des salades en sachet en Italie, à des pertes de référencement et à un été défavorable pour le traiteur France. L’activité traiteur en Italie, où Bonduelle est le leader incontesté, poursuit sa très forte croissance.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, représentant 39,3 % de l’activité, évolue sur la période de + 0,5 % en données comparables (2) et de - 2,2 % en données publiées sous l’effet de l’affaiblissement du dollar. Au titre du 2 ème trimestre, les évolutions sont de respectivement - 0,7 % en données comparables (2) et - 2,2 % en données publiées.

La zone Eurasie et pays émergents confirme son rôle de moteur de croissance sur la période à + 6,7 % en données comparables (2) , soutenue notamment par l’excellente tenue des activités à marque.

L’activité aux Etats-Unis affiche sur la période un retrait de - 3,1% en données comparables (2) dans un contexte de consommation marqué par l’inflation et malgré la bonne résistance des solutions de repas complets ( bowls ). Le 2 ème semestre devrait permettre la concrétisation de gains de clients et le développement des ventes de produits ambiants Lunch bowls.

Résultat opérationnel

Au titre du 1 er semestre de l’exercice 2025-2026, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 50,5 millions d’euros à taux de change courants, soit une marge opérationnelle de 4,5 % contre 48,0 millions d’euros et 4,3 % l’exercice précédent, soit une progression de + 5,1 % en données publiées et un retrait de - 2,2 % à taux de change constants.

En zone Europe, les initiatives engagées en matière de performance industrielle et de maitrise des coûts industriels permettent de limiter deux impacts : celui de la baisse de prix enregistrées sur les produits à marque de distributeurs, et de la baisse de programmes de production de l’été 2025 destinés à limiter les volumes d’inventaires liés aux importations de maïs chinois. Ainsi la zone Europe enregistre une quasi-stabilité de la rentabilité opérationnelle courante et de sa marge opérationnelle courante, s’inscrivant à 5,4 % contre 5,6 % sur la même période de l’exercice précédent à taux de change constants.

En zone hors Europe, la dynamique de croissance sur les activités à marques en zone Eurasie et la poursuite des améliorations d’efficacités agro-industrielles aux Etats-Unis ont permis de compenser l’impact de la sévère crise agricole, désormais terminée, ayant affecté Bonduelle et l’ensemble du secteur aux Etats-Unis. Cette conjonction de facteurs amène là aussi une quasi-stabilité de la rentabilité opérationnelle courante et de la marge opérationnelle courante à 2,3 % contre 2,4 % l’exercice précédent.

Après prise en compte des éléments non récurrents de - 4,9 millions d’euros sur la période, principalement constitués de la réorganisation de l’activité aux Etats-Unis, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s’établit à 45,5 millions d’euros en données publiées contre 44,9 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Résultat net des activités poursuivies

Le résultat financier s’établit à - 15,5 millions d’euros, contre - 17,8 millions d’euros à la clôture du 1 er semestre de l’exercice précédent. Cette amélioration provient de la baisse de la charge d’intérêt qui passe de - 14,7 millions d’euros à - 12,6 millions d’euros, conséquence de la baisse du taux moyen de la dette du groupe à 3,38 %, et d’un résultat de change positif de 0,3 million d’euros contre une charge de 1,2 million d’euros au premier semestre de l’exercice précédent.

La charge d’impôt s’établit à 13,8 millions d’euros, contre 12,7 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. Le taux d’impôt effectif, soit 45,8 %, bien qu’en amélioration, reste toujours déformé par la non-activation des pertes des activités de frais en Amérique du Nord.

Le résultat des mises en équivalence fait apparaître un produit de 4,1 millions d’euros correspondant à la quote-part de résultat - en progression - de la participation minoritaire dans la société Nortera Foods.

Après prise en compte du résultat financier, de la charge d’impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies du Groupe Bonduelle au titre du 1 er semestre de l’exercice 2025-2026 est en progression à 20,4 millions d’euros, soit 1,8 % du chiffre d’affaires contre 17,2 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Résultat net des activités non poursuivies

En conformité avec la norme IFRS 5, la contribution des activités cédées est regroupée sur la ligne « résultat net des activités non poursuivies ». Ainsi, au titre du 1 er semestre, le résultat s’établit à + 36 millions d’euros, représentatif de la plus-value comptable de la cession de l’activité de salades en sachet en France, à mettre en regard d’une charge de - 22,3 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent et - 31,2 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025 qui comprenait le résultat net, les charges de restructuration et frais liés à la cession des activités salades en Allemagne et en France.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Le résultat net de l’ensemble consolidé affiche une forte amélioration à 56,5 millions d’euros contre une perte de 5,0 millions d’euros l’exercice précédent, sous l’effet de l’amélioration du résultat des activités poursuivies et d’une gestion rigoureuse de notre portefeuille d’activités.

Situation financière

La saisonnalité de l’activité du groupe induit un niveau élevé d’endettement au 31 décembre, non représentatif de l’endettement moyen ni de celui à la clôture de l’exercice fiscal.

La dette financière nette du groupe au 31 décembre 2025, après prise en compte de la norme IFRS 16, s’établit à 770,0 millions d’euros contre 755,5 millions d’euros au 31 décembre de l’exercice précédent et le ratio de dette ramené aux capitaux propres du groupe ( gearing (3) ) s’améliore à 1,16 contre 1,23 à la même période de l’exercice précédent.

L’augmentation de la dette est liée à la hausse du besoin en fonds de roulement, elle-même imputable au renforcement du rouble russe sur la période (effet de translation), à la reconstitution des stocks dans cette zone après une campagne agricole 2024 déficitaire en volumes, et à une activité commerciale de fin d’année plus élevée, facteur d’augmentation des créances à recevoir. La limitation engagée des programmes de production et les objectifs de commercialisation du 2 ème semestre doivent permettre au groupe un renforcement de sa structure financière.

Autres faits marquants

Assemblée générale du 4 décembre 2025

L'Assemblée Générale s’est tenue le 4 décembre 2025 à 17 heures au siège administratif de la société, Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France. Les résolutions soumises à son approbation et l’ensemble des documents prévus par la réglementation peuvent être consultés sur le site www.bonduelle.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales).

Il a été proposé et voté à l’occasion de cette Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 0,25 euro par action dont le versement a eu lieu le 8 janvier 2026.

Lors de cette même assemblée, il a été procédé aux nominations de Juliette Watine, en remplacement de Laurent Bonduelle, et de Karine Charbonnier, ainsi qu’aux renouvellements de Jean-Pierre Vannier et de Corinne Wallaert, en qualités de membres du Conseil de Surveillance.

En conséquence, Jean-Pierre Vannier poursuivra son mandat de Président du Conseil de surveillance.

Le Groupe Bonduelle est certifié B Corp sur 100 % de ses activités dans le monde

Convaincu que l’impact positif est un moteur, tant pour l’entreprise que pour la société, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons obtenu la certification international B Corp sur 100% de nos activités dans le monde. Cette certification intervient au cœur du plan de transformation “ Transform To Win ”, qui place la durabilité au centre de notre modèle d’affaires. Cette étape, clé pour Bonduelle, nous propulse dans le cercle très restreint des groupes français certifiés et contribue à servir notre mission ; inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète.

Perspectives

Compte tenu des vents contraires évoqués et de la tension sur les marchés, mettant sous pression les volumes et les prix de ventes et générant une sous-activité industrielle, le Groupe Bonduelle vise une rentabilité opérationnelle courante à taux de change et périmètre constants de 80 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2026.

(1) Résultat opérationnel courant auquel s’additionne les amortissements et la variation du besoin en fonds de roulement et après déduction des investissements

(2 ) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(3) dette financière nette / capitaux propres - Inc. IFRS 16

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :

- Présentation digitale des résultats semestriels : 27 février 2026

- Chiffre d’affaires 3 ème trimestre 2025-2026 : 5 mai 2026 (après bourse)

- Chiffre d’affaires de l’exercice 2025-2026 : 3 août 2026 (après bourse)

- Résultats annuels 2025-2026 : 2 octobre 2026 (après bourse)

- Présentation des résultats annuels : 5 octobre 2026

