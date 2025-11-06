BONDUELLE - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025-2026 : Le Groupe Bonduelle confirme sa résilience dans un contexte exigeant

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2025-2026

(1 er juillet - 30 septembre 2025)

Le Groupe Bonduelle confirme sa résilience dans un contexte exigeant

Le chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2025-2026 du Groupe Bonduelle (du 1 er juillet au 30 septembre 2025) s’établit à 519,8 millions d’euros, soit une variation de - 0,5 % en données comparables* et - 2,1 % en données publiées comparé à la même période l’exercice précédent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs aux activités de salade en sachet en France et en Allemagne, cédées le 31 mars 2025 pour les activités en Allemagne et le 17 juillet 2025 avec effet rétroactif au 1 er juillet 2025 pour les activités en France, sont regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”. L’évolution du chiffre d’affaires conformément à la norme IFRS 5 exclut en conséquence le chiffre d’affaires de l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne au titre des 1 er trimestres 2024-2025 et 2025-2026.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans un contexte économique et de consommation difficile et volatil, le Groupe Bonduelle enregistre au 1 er trimestre une performance comparable à celle enregistrée l’exercice précédent et anticipée dans le cadre des objectifs de rentabilité opérationnelle courante communiqués le 26 septembre 2025.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1 er juillet au

30 septembre 2025 Du 1 er juillet au

30 septembre 2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 325,6 332,0 - 1,9 % - 2,0 % Zone hors Europe 194,2 198,8 - 2,3 % 1,9 % Total 519,8 530,8 - 2,1 % - 0,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1 er juillet au

30 septembre 2025 Du 1 er juillet au

30 septembre 2024 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 244,6 240,6 1,7 % 1,4 % Surgelé 68,3 68,0 0,4 % 0,2 % Frais élaboré 206,9 222,2 - 6,9 % - 2,8 % Total 519,8 530,8 - 2,1 % - 0,5 %

Zone Europe

Au premier trimestre de l’exercice 2025-2026, la zone Europe, qui représente 62,6 % de l’activité, affiche un recul de son activité de - 2,0 % en données comparables* et de - 1,9 % en données publiées du fait de tendances de consommation peu porteuses tant en grande distribution qu’en restauration hors foyer et une météo estivale défavorable aux activités traiteur. Les innovations lancées dans les différentes catégories de produits devraient permettre de redynamiser l’activité commerciale des prochains trimestres.

Zone hors Europe

Au premier trimestre de l’exercice 2025-2026, la zone hors Europe, qui représente 37,4 % de l’activité, enregistre une croissance de + 1,9 % en données comparables* et - 2,3 % en données publiées. L’activité est portée par la dynamique de la zone Eurasie et la bonne résistance aux Etats-Unis en particulier pour les gammes de solutions de repas, dans un contexte de ralentissement de la consommation lié à la résurgence de l’inflation.

Autres faits marquants

Mise à disposition du document d’enregistrement universel

Le Groupe Bonduelle a déposé son document d’enregistrement universel 2024-2025 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 octobre 2025. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site de la société www.bonduelle.com et sur le site de l’AMF www.amf-france.org. Il est également tenu à disposition au siège administratif de la société : Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France.

Assemblée Générale du 4 décembre 2025 - Dividende

L'Assemblée Générale se déroulera le 4 décembre 2025 à 17 heures au siège administratif de la société, Rue Nicolas Appert - 59653 Villeneuve d’Ascq, France. Les modalités d'accès à cette assemblée, les résolutions qui seront soumises à son approbation et l’ensemble des documents prévus par la réglementation peuvent être consultés sur le site www.b onduelle.com (rubrique Investisseurs - Assemblées Générales).

Il sera proposé à l’occasion de cette Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 0,25 euro par action.

Perspectives

Malgré le contexte de consommation sous pression, le groupe confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante annoncé fin septembre en données comparables* pour l’exercice 2025-2026.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :



- Assemblée Générale Annuelle : 4 décembre 2025

- Chiffre d’affaires et résultats 1 er semestre 2025-2026 : 26 février 2026 (après bourse)

- Réunion analystes et investisseurs : 27 février 2026

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec près de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Déjà certifié B Corp à 80 %, notre objectif est d'atteindre une certification complète du Groupe Bonduelle, affirmant ainsi notre engagement pour un modèle plus durable et responsable. Au titre de l’exercice 2024-2025, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

Pièce jointe