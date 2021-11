Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 : évolution de l'activité trimestrielle conforme aux objectifs

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021-2022

(1er juillet - 30 septembre 2021)

Evolution de l’activité trimestrielle conforme aux objectifs

Quasi stabilité du chiffre d’affaires au 1 er trimestre de l’exercice conforme aux anticipations

Activité en cours de normalisation en grande distribution et reprise progressive en restauration hors foyer

Objectifs annuels confirmés dans un contexte inflationniste marqué et un environnement sanitaire incertain





Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2021-2022 du Groupe Bonduelle s’établit à 672,5 millions d’euros soit une variation par rapport à l’exercice précédent de - 1,2 % en données publiées et - 0,5 % en données comparables*. L’affaiblissement persistant d’un trimestre à l’autre du dollar américain et du rouble russe contre l’euro a été partiellement compensé par un effet favorable lié au renforcement du dollar canadien et entraîne au final un impact de change négatif sur l’activité de - 0,7 %. Aucune variation de périmètre n’est intervenue sur le trimestre.

Ce repli de l’activité, comme anticipé, reflète les manques résiduels de produits liés à la campagne déficitaire de l’été 2020 et un redémarrage de l’activité en restauration hors foyer ayant pour contrepartie une normalisation des volumes commercialisés en grande distribution.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2021 Du 1er juillet au

30 septembre 2020 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 320,5 315,- 1,7 % 1,8 % Zone hors Europe 352,1 365,5 - 3,7 % - 2,5 % Total 672,5 680,5 - 1,2 % - 0,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2021 Du 1er juillet au

30 septembre 2020 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 256,3 256,3 0,- % 0,- % Surgelé 159,8 152,4 4,9 % 4,9 % Frais 256,4 271,9 - 5,7 % - 3,9 % Total 672,5 680,5 - 1,2 % - 0,5 %

Zone Europe

La zone Europe, au cours de ce premier trimestre de l’exercice, représente 47,7 % de l'activité et affiche une évolution globale de + 1,7 % en données publiées et + 1,8 % en données comparables*.

La croissance de la zone est principalement tirée par la reprise confirmée des activités de restauration hors foyer constatée sur la fin de l’exercice précédent, et qui se traduit, en termes de technologies, par un redressement du frais et une croissance significative du surgelé.

En grande distribution, l’activité limitée constatée en conserve, à l’exception notable d’une progression toujours vigoureuse et continue de la marque Cassegrain, et en surgelé résulte des manques de produits liés à la campagne déficitaires de l’été 2020 ayant impacté de façon résiduelle les premiers mois de l’exercice 2021-2022 et d’une demande consommateur en voie de normalisation. L’activité de frais prêt à consommer connaît un redressement soutenu en salades en particulier à la marque Bonduelle, l’activité traiteur ayant été pénalisée par un été maussade en France.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 52,3 % de l'activité sur les 3 premiers mois de l’exercice, affiche une variation de - 3,7 % en données publiées et - 2,5 % en données comparables*.

En Amérique du Nord, les activités conserve et surgelé ont bénéficié de la reprise de la restauration hors foyer, les activités en grande distribution se normalisant également dans cette zone. Les activités de frais prêt à consommer en Amérique du Nord sont en retrait sur ce premier trimestre, conséquence directe d’arbitrages et de sélectivité des contrats servis, dans un contexte de hausses de tarifs volontaristes liées au plan de redressement de cette activité.

En zone Eurasie, malgré un contexte économique toujours délicat, la performance de la Russie et des pays périphériques reste solide, portée par les activités à marque Bonduelle en conserve et en surgelé.

Autres informations significatives

Assemblée Générale annuelle

Les actionnaires de Bonduelle SCA sont invités à participer à l’Assemblée Générale fixée au 2 décembre 2021 au cours de laquelle il sera proposé un dividende de 0,45 euro par action, dont la mise en paiement est prévue le 5 janvier 2022. L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée Générale est consultable sur le site de la société www.bonduelle.com.

Bonduelle publie son premier rapport intégré

En ligne avec sa stratégie de croissance durable à impact positif, le Groupe Bonduelle a publié son premier rapport intégré. Ce rapport permet de partager avec les parties prenantes la vision intégrée du groupe, de son business model et son approche de création de valeur à court, moyen et long terme. Le rapport intégré est disponible sur le site internet du Groupe Bonduelle www.bonduelle.com.

Perspectives

Les campagnes agricoles de l’été 2021 ont de nouveau connu des épisodes climatiques marqués (températures inférieures aux normales saisonnières en France, couplées à des épisodes de pluviométrie importants, pics de températures estivaux en Hongrie et au Québec) et n’ont pas permis la reconstitution espérée des stocks.

Par ailleurs, les inflations de coûts attendues et constatées impliquent une nécessaire revalorisation des tarifs de commercialisation conditionnant, avec la normalisation attendue de la situation sanitaire, l’atteinte des objectifs annuels de croissance et de rentabilité, à ce stade confirmés.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements :

- Assemblée Générale Annuelle : 2 décembre 2021

- Chiffre d’affaires 1er semestre 2021-2022 : 3 février 2022 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2021-2022 : 4 mars 2022 (avant bourse)

