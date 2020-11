Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 : Un premier trimestre en ligne avec les objectifs annuels

BONDUELLE

Société en Commandite par Actions au capital de 56 942 095 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021

(1er juillet - 30 septembre 2020)

Un premier trimestre en ligne avec les objectifs annuels

Le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle s'établit au 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 à 680,5 millions d'euros soit une variation de - 0,6 % en données publiées et + 1,9 % en données comparables*. Les effets de changes pénalisent l'activité du groupe à hauteur de - 2,5 %, provenant principalement de la variation des dollars américain et canadien et du rouble russe.

Répartition du chiffre d'affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d'euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2020 Du 1er juillet au

30 septembre 2019 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 315,- 317,8 - 0,9 % - 0,6 % Zone hors Europe 365,5 366,5 - 0,3 % + 4,- % Total 680,5 684,3 - 0,6 % + 1,9 %

Répartition du chiffre d'affaires par segment d'activités

CA total consolidé

(en millions d'euros) Du 1er juillet au

30 septembre 2020 Du 1er juillet au

30 septembre 2019 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 256,3 245,- + 4,6 % + 7,8 % Surgelé 152,4 153,8 - 0,9 % + 1,6 % Frais 271,9 285,5 - 4,8 % - 3,1 % Total 680,5 684,3 - 0,6 % + 1,9 %

Zone Europe

La croissance du chiffre d'affaires de la zone Europe, représentant 46,3 % de l'activité sur la période, s'établit à - 0,6 % en données comparables* et - 0,9 % en données publiées.

Les activités de longue conservation affichent une progression robuste tant à marques nationales (Bonduelle et Cassegrain) qu'aux marques de distributeurs, en ambiant et en surgelé.

Alors même qu'elle reste solide en grande distribution, la croissance globale de l'activité surgelé est limitée par un secteur de la restauration hors foyer négativement orienté et qui a continué à subir les restrictions liées à la crise sanitaire de la Covid-19.

De la même façon, le contexte lié à la crise sanitaire pèse sur les marchés du frais prêt à consommer (salades en sachet, bols-repas et salades traiteur) qui restent en retrait tant en grande distribution qu'en restauration hors foyer, et ce malgré un accroissement constaté de nos parts de marché.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, qui représente 53,7 % du chiffre d'affaires du groupe, affiche une croissance de + 4,- % en données comparables* et - 0,3 % en données publiées.

En données comparables*, la zone renoue au premier trimestre avec une croissance dans les 3 technologies.

En Amérique du Nord, l'activité reste soutenue et dynamique, tant en conserve qu'en surgelé, tirée par l'activité de grande distribution en particulier dans les marques nationales Del Monte et Arctic Gardens. Le secteur de la restauration hors foyer, qui reste sinistré et en repli significatif, pèse, à l'instar de la zone Europe, tant sur les activités de surgelé que de celles de frais. Dans le frais, Bonduelle Fresh Americas confirme la tendance favorable constatée à la fin de l'exercice précédent et renoue avec la croissance, aidée par la bonne tenue de l'activité en bowls.

La zone Eurasie (Russie et pays périphériques) est pénalisée par l'affaiblissement du rouble pesant à la fois sur l'économie et la consommation. Le Groupe Bonduelle a par ailleurs été amené à appliquer des arbitrages volontaristes en faveur des contrats à marque, plus rentables, au détriment de certains volumes en marques de distributeurs compte tenu de campagnes déficitaires.

Autres informations significatives

Tenue de l'Assemblée Générale du 3 décembre 2020

Dans le cas où les dispositions réglementaires le permettraient, le Groupe Bonduelle envisage la tenue de son Assemblée Générale à huis clos et une retransmission de celle-ci. Pour autant, compte tenu du contexte sanitaire et indépendamment des modalités de tenue de l'Assemblée Générale, la société encourage dès à présent ses actionnaires à utiliser le vote par correspondance.

Difficultés économiques et financières de la filière française de culture et de transformation du champignon de Paris

Le Groupe Bonduelle, et ses associés producteurs, membres de la Coopérative Agricole France Champignon, ont été informés des difficultés économiques et financières rencontrées par cette dernière, matérialisées par le dépôt d'une déclaration de cessation de paiement et l'ouverture subséquente d'une procédure de redressement judiciaire et, d'une façon générale, de celles de l'ensemble des acteurs de la filière française, et plus largement européenne, de culture et de transformation du champignon de Paris.

Le Groupe Bonduelle participe activement avec ses partenaires producteurs de champignons à la recherche de solutions pour assurer la pérennité de la filière afin de permettre à l'ensemble des intervenants de retrouver un équilibre économique satisfaisant.

Ce projet passerait par la réorganisation de la filière et par la valorisation auprès des consommateurs de l'origine France, permettant de répercuter aux producteurs, dans les prix d'achat des apports de champignons, cette valeur créée garantissant ainsi l'approvisionnement du marché français du champignon transformé issu d'une filière française de qualité.

L'impact sur le Groupe Bonduelle en matière d'approvisionnement de produits finis transformés et les conséquences financières consécutives aux difficultés de la Coopérative Agricole France Champignon dépendront du scénario retenu et des modalités de sa mise en œuvre ainsi que de l'évolution de la procédure de redressement judiciaire.

Perspectives

Compte tenu d'une croissance du chiffre d'affaires en haut de fourchette au premier trimestre, de campagnes déficitaires dans différentes zones de production du fait d'aléas climatiques limitant les quantités disponibles de certains produits, mais également du développement récent et rapide de la crise sanitaire, dont l'impact n'est pas mesurable à ce stade, le groupe fera évoluer, si nécessaire, ses objectifs annuels à l'occasion de prochaines communications financières.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

anniversaire de l'acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers

- Assemblée Générale Annuelle : 3 décembre 2020

- Chiffre d'affaires 1er semestre 2020-2021 : 1er février 2021 (après bourse)

- Résultats 1er semestre 2020-2021 : 26 février 2021 (avant bourse)

