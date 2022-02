Bonduelle - Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022 : une stabilité des ventes qui ne remet pas en cause l'objectif annuel de progression du chiffre d'affaires

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

C hiffre d’affaires du 1 er semestre 2021-2022

(1 er juillet - 31 décembre 2021)

Une stabilité des ventes au premier semestre qui ne remet pas en cause l’objectif annuel de progression du chiffre d’affaires

Poursuite de la normalisation de l’activité en grande distribution et en restauration hors foyer et bases de comparaisons élevées pénalisant la performance

Dynamisme des ventes du portefeuille de marques du groupe

Objectif annuel de progression de l’activi té confirmé





Le chiffre d'affaires du 1 er semestre de l'exercice 2021-2022 du Groupe Bonduelle s'établit à 1 442,8 millions d’euros contre 1 441,5 millions d'euros le premier semestre de l’exercice précédent, soit une quasi stabilité en données publiées (+ 0,1 %) et en données comparables* (- 0,4 %).

Les effets de change, négatifs au premier trimestre, ont contribué favorablement à la croissance du deuxième trimestre, pour afficher au total un effet de + 0,5 % sur l’ensemble du semestre, principalement imputable au renforcement du dollar canadien sur la période.

Aucune évolution de périmètre n’est intervenue sur le semestre.

Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre affiche une variation de + 1,2 % en données publiées et - 0,3 % en données comparables*.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er semestre 2021-2022 1 er semestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 2 ème trimestre 2021-2022 2 ème trimestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à t aux

de change et périmètre constants Zone Europe 663,8 648,- + 2,4 % + 2,5 % 343,3 333,- + 3,1 % + 3,2 % Zone hors Europe 779,- 793,5 - 1,8 % - 2,8 % 427,- 428,- - 0,2 % - 3,1 % Total 1 442,8 1 441,5 + 0,1 % - 0,4 % 770,3 761,- + 1,2 % - 0,3 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1 er semestre 2021-2022 1 er semestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 2 ème trimestre 2021-2022 2 ème trimestre 2020-2021 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 593,4 589,- + 0,8 % - 0,1 % 337,1 332,7 + 1,3 % - 0,2 % Surgelé 362,9 332,- + 9,3 % + 8,1 % 203,1 179,6 + 13,1 % + 10,7 % Frais 486,4 520,5 - 6,5 % - 6,2 % 230,- 248,6 - 7,5 % - 8,6 % Total 1 442,8 1 441,5 + 0,1 % - 0,4 % 770,3 761,- + 1,2 % - 0,3 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 46,- % de l'activité sur la période, affiche sur l'ensemble du 1 er semestre une évolution globale de + 2,4 % en données publiées et + 2,5 % en données comparables*. Les variations au titre du 2 ème trimestre s’établissent respectivement à + 3,1 % et + 3,2 %, confirmant la bonne dynamique enregistrée au premier trimestre.

Les activités de longue conservation (conserve et surgelé) poursuivent leur normalisation sur ce deuxième trimestre, avec, d’une part, une stabilité globale des ventes en conserve malgré une base de comparaison élevée liée à la 2 ème vague de Covid 19 et aux restrictions liées l'année dernière, et d’autre part, une accélération significative des ventes en surgelé tirées par les activités de restauration hors foyer pénalisées, elles, l’année précédente, par les mesures de confinement.

Les activités de frais prêt à consommer voient leur croissance accélérer dans les trois principaux pays d’opération (France, Italie et Allemagne) alimentée par des marchés plus dynamiques en grande distribution et la reprise des activités de restauration hors foyer.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 54,- % de l'activité sur la période, affiche une variation de - 1,8 % en données publiées et - 2,8 % en données comparables*. Les variations au titre du 2 ème trimestre s'établissent respectivement à - 0,2 % et - 3,1 %.

En Amérique du Nord, les activités de conserve et surgelé enregistrent des dynamiques identiques à celles constatées en zone Europe, renforcées par des revalorisations tarifaires plus marquées.

Les activités de frais prêt à consommer restent, à l’instar du premier trimestre, en repli, conséquence de la poursuite d’une politique volontariste de revalorisation tarifaire et de sélectivité des contrats, facteurs de baisses de volumes, dans le cadre de la stratégie entamée de redressement de la rentabilité.

En zone Eurasie, la forte croissance des ventes de la Russie et des pays périphériques, particulièrement remarquable compte tenu du contexte économique et sanitaire dans cette région est alimentée à la fois par la croissance des activités à marques (Bonduelle et Globus) en conserve et le développement des ventes en surgelé à la marque Bonduelle consécutif aux récents lancements à succès de nouvelles références.

Autre fait marquant

Evolution des activités longue conservation en Amérique du Nord

Le Groupe Bonduelle a annoncé en date du 27 septembre 2021 avoir engagé une réflexion quant à l’évolution de la structure actionnariale de ses activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, constitutives de la business unit Bonduelle Americas Long Life (BALL).

Suite aux différentes manifestations d'intérêts reçues relativement à ces activités, le groupe étudie les différentes options susceptibles de lui permettre de focaliser ses ressources sur ses priorités stratégiques, en particulier le développement de ses activités à marques, en permettant à la business unit BALL de poursuivre sa stratégie de croissance.

Perspectives

L’évolution du chiffre d’affaires du premier semestre est conforme aux attentes du groupe. L’atteinte des objectifs annuels de croissance, et en conséquence de rentabilité, est conditionnée à la normalisation de la situation sanitaire, l’acceptation par les clients distributeurs de revalorisations tarifaires significatives destinées à compenser les inflations subies et la recomposition par l’activité frais en Amérique du Nord d’un portefeuille clients générateur de rentabilité.

* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle ) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le c hiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com.

Prochains évènements financiers :

- Résultats 1 er semestre 2021-2022 : 4 mars 2022 (avant bourse)

- Chiffre d’affaires 3 ème trimestre 2021-2022 : 2 mai 2022 (après bourse)

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons inspirer la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 14 700 salariés et nous innovons avec nos partenaires agriculteu rs depuis 1853. Nos produits sont cultivés sur 124 000 hectares et commercialisés dans 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 779 M€.

Nos 6 marques fortes sont Bonduelle, Cassegrain, Globus, Arctic Gardens, Ready Pac Foods et Del Monte.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

@ Retrouvez l’actualité du grou pe sur Twitter @ Bonduelle_Group et son actualité financière sur @ BonduelleCFO

