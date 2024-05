Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bonduelle: chiffre d'affaires de 564,9 ME au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 564,9 millions d'euros du 3ème trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2024) de l'exercice 2023-2024 en baisse par rapport à l'exercice précédent (572,2 millions d'euros) de - 1,3 % en données publiées et - 1,0 % en données comparables.



Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 1 778,0 millions d'euros, en repli de - 2,1 % en données publiées et en progression de + 2,8 % en données comparables.



La zone Europe, qui représente 65,5 % de l'activité au terme des 9 premiers mois de l'exercice, affiche sur cette période une évolution globale de + 4,4 % en données publiées et + 3,9 % en données comparables. Le 3ème trimestre enregistre une évolution de respectivement + 0,5 % et + 0,0 %.



Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 34,5 % de l'activité sur les 9 premiers mois, affiche une variation de - 12,4 % en données publiées et + 1,0 % en données comparables, le 3ème trimestre enregistrant une évolution de respectivement - 4,7 % et - 3,0 %.



Le groupe limite son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre + 3 % et + 4 %, son objectif de progression du résultat opérationnel courant demeure inchangé à environ + 15 % (ces deux objectifs de croissance étant exprimés en données comparables).





