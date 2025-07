Bonduelle: cession des salades en sachet en France finalisée information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 09:55









(Zonebourse.com) - Bonduelle confirme la cession, effective le 17 juillet, de son activité de salade en sachet en France à l'entreprise familiale Groupe LSDH, une transaction dont le projet avait été annoncé par le groupe agroalimentaire fin août 2024.



Le périmètre cédé représentait pour le groupe environ 3,5% du chiffre d'affaires, soit 80 millions d'euros au titre de l'exercice 2024-25. Le résultat de la cession sera reflété dans ses comptes de l'exercice 2025-26 qui a débuté ce 1er juillet.



La cession des salades en sachet en France permettra à Bonduelle de poursuivre l'accélération de ses activités sur le marché du traiteur frais. LSDH poursuivra, via un contrat de licence, l'utilisation de la marque Bonduelle.





