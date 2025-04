Bonduelle - Cession de l'activité de salade en sachet en Allemagne

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044





Communiqué de presse

Villeneuve d’Ascq, le 1 er avril 2025

Cession de l’activité de salade en sachet en Allemagne

Le Groupe Bonduelle confirme la cession effective au 31 mars 2025 des actifs relatifs à l’activité de salade en sachet en Allemagne à l’entreprise Taylor Farm.

La réalisation de ce projet de cession, annoncé dans le plan de transformation de l’entreprise “ Transform to Win ” le 29 août dernier, marque une étape importante pour l’amélioration de la rentabilité opérationnelle du groupe. Il permet également à la marque Bonduelle de rester bien présente sur le marché allemand à travers son activité de conserves et surgelés mais également sur le segment salade en sachet avec une licence de marque accordée à l’acquéreur.

Le groupe poursuit par ailleurs son développement sur le marché du traiteur frais en Europe, et renforce sa présence sur le marché américain avec le lancement récent de la marque Bonduelle dans cette géographie.

L’activité salade en sachet en Allemagne, structurellement déficitaire, représentait pour le groupe un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.

La perte nette relative à la période du 1 er juillet 2024 au 31 mars 2025 sera enregistrée dans les comptes consolidés du groupe au titre des activités non poursuivies conformément aux règles comptables IFRS.

Le résultat de cession des actifs de cette activité est non significatif et sera également enregistré dans les comptes au 30 juin 2025 au titre des activités non poursuivies.

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 10 409 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 69 035 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 371,8 M€ (données au 30 juin 2024).

Nos 4 marques emblématiques sont Bonduelle, Ready Pac Foods, Cassegrain, Globus.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

CONTACTS PRESSE :

Benjamin ZEHNDER – Becoming + 33 (0)6 76 41 18 19 – Email : benjamin.zehnder@becoming-group.com

Vanessa VAZZAZ – Becoming +33 (0)6 34 32 24 23 – Email : vanessa.vazzaz@becoming-group.com

Pièce jointe