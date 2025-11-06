Bonduelle affiche un CA trimestriel en léger recul et confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 18:11
La zone Europe, qui représente 62,6% de l'activité du groupe, a vu ses ventes diminuer de 2,0% à données comparables, affectées par une météo estivale défavorable et une consommation atone en grande distribution comme en restauration hors foyer.
Hors Europe, l'activité progresse de 1,9% à périmètre et taux constants, tirée par la dynamique en Eurasie et la résilience observée aux États-Unis, malgré un contexte inflationniste pesant sur la consommation.
Malgré un environnement toujours difficile, Bonduelle confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, en données comparables.
Valeurs associées
|8,6400 EUR
|Euronext Paris
|-0,69%
