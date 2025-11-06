 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,00
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bonduelle affiche un CA trimestriel en léger recul et confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 18:11

Au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit juillet-août-septembre), Bonduelle a réalisé un chiffre d'affaires de 519,8 millions d'euros, en repli de 0,5% à périmètre et taux de change constants, et de -2,1% en données publiées, celles-ci étant impactées par la cession des activités de salade en sachet en France et en Allemagne.

La zone Europe, qui représente 62,6% de l'activité du groupe, a vu ses ventes diminuer de 2,0% à données comparables, affectées par une météo estivale défavorable et une consommation atone en grande distribution comme en restauration hors foyer.

Hors Europe, l'activité progresse de 1,9% à périmètre et taux constants, tirée par la dynamique en Eurasie et la résilience observée aux États-Unis, malgré un contexte inflationniste pesant sur la consommation.

Malgré un environnement toujours difficile, Bonduelle confirme son objectif de rentabilité opérationnelle courante pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, en données comparables.

Valeurs associées

BONDUELLE
8,6400 EUR Euronext Paris -0,69%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank