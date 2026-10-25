Bon Secours serait sur le point de racheter Surgery Partners, soutenu par Bain, pour près de 6 milliards de dollars, selon le Financial Times

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Bon Secours Mercy Health, un groupe de santé à but non lucratif basé aux États-Unis, serait en phase finale de négociations en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Surgery Partners SGRY.O , dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société à environ 6 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté dimanche le Financial Times.

Voici quelques détails:

* Cette opération potentielle, qui pourrait être annoncée dès lundi, valorise l'opérateur spécialisé dans la chirurgie de courte durée à environ 20 dollars par action, précise l'article, citant des sources proches du dossier

* Bon Secours Mercy Health et Surgery Partners n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

* Bain Capital, son principal actionnaire, conservera sa participation de près de 40 % dans Surgery Partners dans le cadre de cette opération de retrait de la cote, ajoute l'article.

* Cette opération potentielle représenterait une prime de 25,8 % par rapport au dernier cours de clôture de Surgery Partners, à 15,9 dollars, selon les données de LSEG.

* Surgery Partners avait rejeté l’offre de retrait de la cote de Bain Capital en juin de l’année dernière, affirmant qu’elle n’était pas en mesure d’accepter les conditions fixées par le groupe de capital-investissement