Bon début d'année en termes de new business pour Publicis
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:10
Le rapport révèle que Publicis s'est classé n°1 en 2025 pour sa performance globale en new business , avec des gains six fois supérieurs à ceux de son plus proche concurrent et se hisse à la 1ère place en new business net, tant à l'échelle mondiale que régionale.
Aux États-Unis, le groupe français de communication affirme avoir augmenté sa part des budgets de 36% à 42%, confirmant son leadership malgré la fusion l'an dernier des 3e et 4e acteurs du marché.
La même tendance s'observe en Chine selon lui, où les gains en new business permettent à Publicis de confirmer, mais aussi d'accroître son avance, avec près de 20% des investissements médias.
"Dans un secteur marqué par les restructurations et les réductions de coûts, Publicis démontre une nouvelle fois sa capacité à innover au service de ses clients, mais aussi la solidité de son modèle de croissance", commente son PDG Arthur Sadoun.
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