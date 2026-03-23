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Bon début d'année en termes de new business pour Publicis
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:10

Publicis Groupe indique avoir une nouvelle fois largement surpassé la concurrence en new business, et ce pour la 7e année consécutive, selon le rapport "New Business Barometer" de COMvergence publié ce jour.

Le rapport révèle que Publicis s'est classé n°1 en 2025 pour sa performance globale en new business , avec des gains six fois supérieurs à ceux de son plus proche concurrent et se hisse à la 1ère place en new business net, tant à l'échelle mondiale que régionale.

Aux États-Unis, le groupe français de communication affirme avoir augmenté sa part des budgets de 36% à 42%, confirmant son leadership malgré la fusion l'an dernier des 3e et 4e acteurs du marché.

La même tendance s'observe en Chine selon lui, où les gains en new business permettent à Publicis de confirmer, mais aussi d'accroître son avance, avec près de 20% des investissements médias.

"Dans un secteur marqué par les restructurations et les réductions de coûts, Publicis démontre une nouvelle fois sa capacité à innover au service de ses clients, mais aussi la solidité de son modèle de croissance", commente son PDG Arthur Sadoun.

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PUBLICIS GROUPE
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