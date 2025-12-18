Bon 4ème trimestre pour Birkenstock, mais les prévisions inquiètent
Le fabricant allemand de sandales a déclaré avoir enregistré sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, un chiffre d'affaires de 526 millions d'euros, en hausse de 15% en données publiées et de 20% à taux de changes constants.
Dans son communiqué, le groupe précise avoir enregistré une croissance à deux chiffres à changes constants dans toutes ses régions d'activité: 18% aux Amériques, 17% en EMEA et 38% en Asie Pacifique.
Sa marge brute s'est cependant contractée, pour s'établir à 58,1% contre 59% un an plus tôt en raison d'un effet devise défavorable et de l'impact des surtaxes douanières américaines.
Cela n'a pas empêché son bénéfice net de bondir de 79% à 94 millions d'euros.
Si les analystes saluent des performances supérieures aux prévisions du groupe et aux estimations du marchés, ils mettent aussi en évidence les conséquences de l'euro fort - et de la faiblesse du dollar - sur ses résultats.
Alors que Birkenstock produit 95% de sa production sur ses sites allemands, près de la moitié de ses ventes sont en effet réalisées sur le marché américain.
Autre motif d'inquiétude, selon les professionnels, ses ventes vers les distributeurs (B2B) ont progressé de 26% à changes constants sur le trimestre écoulé, soit bien au-dessus que la croissance de ses ventes directes aux consommateurs DTC ( 12%).
"Cela justifie notre prudence concernant la dynamique dont bénéficie actuellement la marque", soulignent les analystes de Bernstein, qui maintiennent leur opinion "performance en ligne avec le marché" sur le titre, avec un objectif de cours de 63 dollars.
Pour ne rien arranger, Birk indique tabler, pour son nouvel exercice qui s'est ouvert début octobre, sur une croissance de son chiffre d'affaires entre 13% et 15% à changes constants, contre 16% sur l'exercice écoulé, accompagnée d'une marge brute allant de 57% à 57,5%, c'est-à-dire en repli par rapport à celle de 59,1% réalisée sur l'exercice 2024/2025.
Suite à ces annonces, le titre lâchait 8,6% jeudi en fin de matinée sur le NYSE. Il s'inscrit désormais en baisse de plus de 3% depuis son introduction en Bourse de novembre 2023.
