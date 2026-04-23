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Bomérieux : pulvérise le plancher historique des 80E
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 11:38

C'est un "profit warning" qui ne pardonne pas : le chiffre d'affaires de Biomérieux s'est contracté de 10,4% à 984 MEUR T1 2026, (dépréciation du dollar face à l'euro) et n'est pas attendu en rebond significatif pour les prochains trimestres (ventes attendues en hausse de 3/ 5% contre 5/ 7% auparavant).
Le titre dévisse de -17%, sous 74E et pulvérise le plancher historique des 80E de fin septembre 2022 ou de début mars 2020 (crise Covid).
Le titre semble bien parti pour s'en aller retester le plancher des 68 ou 67,5E du 10 septembre 2019... ou 24 avril 2019.

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1 commentaire

  • 12:14

    Quel galimatias ! C'est donc une action à étages, avec plusieurs planchers...

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