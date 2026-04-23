Bomérieux : pulvérise le plancher historique des 80E
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 11:38
Le titre dévisse de -17%, sous 74E et pulvérise le plancher historique des 80E de fin septembre 2022 ou de début mars 2020 (crise Covid).
Le titre semble bien parti pour s'en aller retester le plancher des 68 ou 67,5E du 10 septembre 2019... ou 24 avril 2019.
Valeurs associées
|74,0500 EUR
|Euronext Paris
|-16,56%
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