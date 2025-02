Bombardier: un nouvel atelier à Londres-Biggin Hill information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mardi la construction d'un nouvel atelier de peinture au sein de son centre de services sur l'aéroport de Londres-Biggin Hill, avec l'objectif de renforcer ses capacités de support en Europe.



Le nouvel ensemble, qui doit s'étendre sur une superficie d'environ 4.800 m2, doit offrir aux clients de Bombardier une option 'de premier ordre' pour leurs besoins de peinture sur les avions d'affaires Global, Challenger et Learjet.



L'atelier, qui emploiera plus de 50 techniciens qualifiés sur deux zones, devrait ouvrir dans le courant du second semestre de l'année 2026



Inauguré en 2017 et agrandi en 2022, le centre de service du groupe aéronautique canadien affiche une superficie total de près de 23.250 m2, non loin de l'aéroport voisin de Farnborough.



Il doit être équipé de plus de 3000 panneaux solaires au niveau de sa toiture.





