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Bombardier signe un accord stratégique avec BAE Systems en vue d'une future collaboration dans le domaine de l'aviation de combat
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 12:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bombardier BBDb.TO a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord stratégique avec la société britannique BAE Systems BAES.L afin d'étudier les possibilités de développer des capacités industrielles et technologiques complémentaires en vue de soutenir les futurs programmes d'aviation de combat.

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