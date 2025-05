Bombardier: premier vol de l'avion d'affaires Global 8000 information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Bombardier a réalisé le vol inaugural de son premier avion Global 8000. Il s'agit de l'avion d'affaires le plus rapide du monde.



L'avion a réalisé une série d'essais au centre d'assemblage des avions de Bombardier à Mississauga, en Ontario. 'Toutes les commandes de vol ont été exercées sur l'avion, et les systèmes et l'avion ont fonctionné comme prévu' indique le groupe.



Le Global 8000 est l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse de pointe de Mach 0,94 et une autonomie de 8 000 milles marins (NM), une altitude cabine ultra-basse de 2 900 pieds et une cabine luxueuse.



Le premier avion de production sera bientôt transporté au Centre de finition Laurent Beaudoin de Bombardier, à Montréal pour réaliser les travaux intérieurs. Son entrée en service est prévue au deuxième semestre de 2025.



' Ce premier vol est le reflet du dévouement et du haut niveau de compétence de nos équipes d'ingénierie, de production et de vol pour suivre et exécuter avec précision et maîtrise à toutes les étapes du processus de fabrication et d'essais en vol. ' ', a déclaré David Murray, vice-président directeur, Fabrication, TI et Système d'excellence opérationnelle de Bombardier.





