 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bombardier lance le rachat intégral de ses débentures 2026 pour 150 MCAD
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 12:10

Le constructeur aéronautique canadien engage une opération de gestion de dette financée par ses flux de trésorerie internes.

Bombardier annonce l'émission d'un avis de rachat visant la totalité de ses débentures à 7,35% arrivant à échéance en 2026, pour un montant en capital de 150 millions de dollars canadiens (soit près de 94 MEUR).

La date de rachat est fixée au 26 juin 2026, avec un prix de 1 023,38 dollars canadiens par tranche de 1 000 dollars canadiens, incluant 0,81 dollar canadien d'intérêts courus.

Ce prix repose sur un rendement Canada de 1 022,57 dollars canadiens, majoré des intérêts accumulés jusqu'à la date de rachat.L'opération sera financée par les flux de trésorerie de l'entreprise et s'inscrit dans la gestion active du passif du groupe, sans constituer une offre publique de titres.

Pour rappel, une débenture est un type spécifique d'obligation qui n'est pas garantie par un actif.

Valeurs associées

BOMBARDIER RG-B-SV
285,400 CAD TSX +19,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank