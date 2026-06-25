Bombardier et Rolls-Royce étendent la surveillance connectée des Global 5500 et 6500

Le constructeur canadien et le motoriste britannique renforcent leurs capacités de maintenance prédictive grâce à une intégration des données avion et moteur, désormais proposée en rétrofit dans le réseau de services de Bombardier.

Bombardier annonce le lancement d'un programme amélioré de surveillance de l'état des avions Global 5500 et Global 6500, en partenariat avec Rolls-Royce, combinant le système Smart Link Plus à la nouvelle unité de surveillance des vibrations et de l'état des moteurs (EVHMU) Pearl 15.

Cette solution doit permettre de transmettre automatiquement à Rolls-Royce les données moteur pendant et après chaque vol afin de favoriser une maintenance proactive, tandis que Smart Link Plus collecte les données de l'avion pour améliorer le suivi des opérations et réduire les immobilisations.

La mise à niveau est désormais disponible dans le réseau mondial des centres de service de Bombardier pour certains appareils déjà en service, sous réserve notamment de contrats Smart Link Plus et CorporateCare Enhanced ainsi que, selon les cas, d'une mise à jour logicielle ou matérielle. Les deux systèmes sont désormais installés de série sur tous les Global 5500 et 6500 actuellement en production.

Bombardier précise que près de 450 avions utilisent déjà Smart Link Plus, avec un taux de renouvellement de 99% parmi les clients existants.

Rolls-Royce progresse de 0,9% ce matin à Londres.