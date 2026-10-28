Bombardier et BAE Systems envisagent une collaboration autour du GCAP

Le constructeur aéronautique canadien a signé un protocole d'entente avec le groupe britannique afin d'explorer des possibilités de coopération industrielle et technologique dans le cadre de futurs programmes d'aviation militaire.

Bombardier et BAE Systems souhaitent identifier des domaines de collaboration dans la R&D, l'intégration des systèmes, la formation de la main-d'oeuvre, les chaînes d'approvisionnement, l'industrialisation et le soutien des appareils en service.

Les deux entreprises travailleront à définir un cadre de coopération concret, en tenant compte des futurs besoins en capacités, des priorités gouvernementales et des objectifs industriels. Bombardier entend notamment mettre à profit son expertise dans la gestion de programmes aéronautiques complexes, la fabrication de pointe et l'intégration de systèmes de défense.

Ce rapprochement s'inscrit dans la volonté des deux groupes de renforcer les capacités industrielles de défense et les partenariats internationaux. Il intervient alors que le Canada a annoncé, en juillet 2026, son statut d'observateur au sein du Programme mondial d'aviation de combat (GCAP), auquel participent le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon.

Peu avant 13h, le titre BAE Systems reculait d'environ 0,9% à Londres.