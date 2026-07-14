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Bombardier décroche une nouvelle commande de Global 6500 en Corée du Sud
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 14:50

Le constructeur renforce sa présence dans les programmes de défense sud-coréens avec une nouvelle commande destinée à des missions de guerre électronique.

Bombardier Défense annonce que 2 avions Global 6500 ont été commandés par Korean Air pour le programme de guerre électronique (GE) de la Corée du Sud. Cette commande s'ajoute aux 4 Global 6500 destinés au programme d'alerte lointaine et de contrôle aéroportés annoncés en octobre 2025.

Les 2 appareils seront dédiés à des missions de brouillage à distance visant à perturber les signaux électromagnétiques adverses. Selon Michael Anckner, vice-président des ventes mondiales de Bombardier Défense, le Global 6500 a été retenu pour "ses performances et sa polyvalence", ainsi que pour sa capacité à s'adapter à l'évolution des besoins militaires.

Cette nouvelle commande intervient après l'attribution à L3Harris Technologies d'un contrat portant sur la livraison des 4 Global 6500 modifiés destinés à la Force aérienne de la République de Corée. Bombardier souligne que le Global 6500 est utilisé pour des missions de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d'évacuation médicale, de transport de chefs d'Etat et d'autres missions spécialisées.

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