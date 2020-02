Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bombardier annonce le rachat par Alstom de sa branche ferroviaire pour E7,45 mds Reuters • 17/02/2020 à 18:18









MONTREAL, 17 février (Reuters) - Bombardier BBDb.TO a annoncé lundi un accord en vue du rachat par Alstom ALSO.PA de sa division Bombardier Transport, spécialisé dans la construction ferroviaire, pour une valeur d'entreprise de 8,2 milliards de dollars (7,45 milliards d'euros). Dans un communiqué, le groupe canadien dit vouloir se recentrer sur son activité d'aviation d'affaires et utiliser le produit de la cession pour accélérer son désendettement. A l'issue de la transaction, qui doit être bouclée au premier semestre 2021 sous réserve du feu vert des autorités de régulation, la Caisse de dépôt et placement du Québec deviendra le principal actionnaire d'Alstom, ajoute Bombardier. Le groupe français a également annoncé de son côté le projet d'acquisition de la division Transports du groupe canadien. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.