Bolt s'associe à Pony.ai pour des voitures sans conducteur en Europe

La société estonienne de covoiturage Bolt a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec la société chinoise de conduite autonome Pony.ai PONY.O dans le but d'ajouter des voitures sans chauffeur à ses services de taxi en Europe.

Les entreprises vont d'abord tester et valider la sécurité des capacités entièrement autonomes et sans conducteur avant de les déployer dans différents pays européens.

"L'ambition de Bolt est d'être l'une des premières plateformes à fournir des véhicules autonomes sans conducteur dans l'UE", a déclaré Markus Villig, directeur général de Bolt, à Reuters.

"Nous visons à le faire dans l'année qui suit les premiers déploiements qui sont prévus pour 2026", a-t-il ajouté.

La conduite autonome est dominée par des entreprises américaines telles que Waymo GOOGL.O , filiale d'Alphabet, et Tesla TSLA.O , ainsi que par des concurrents chinois, notamment Baidu 9888.HK , WeRide et Pony.ai.

Bloquées sur le marché américain, les entreprises chinoises de technologie de conduite autonome accélèrent leur poussée en Europe, en établissant des sièges, en concluant des accords sur les données et en effectuant des essais sur route - ce qui a suscité l'inquiétude des rivaux locaux en raison des problèmes de concurrence.

Le mois dernier, Pony.ai a signé un accord avec Stellantis STLAM.MI pour développer et tester conjointement des véhicules à conduite autonome en Europe.

Les entreprises européennes spécialisées dans les technologies de conduite autonome testent leurs propres systèmes, mais la plupart des pays européens n'autorisent pas le déploiement public de systèmes autres que les systèmes de base de niveau 2, qui exigent des conducteurs qu'ils gardent le contrôle à tout moment.

"La moitié des marchés européens sont pratiquement fermés au covoiturage car de nombreux pays n'ont pas délivré de nouveaux permis d'exploitation pour les conducteurs professionnels depuis des décennies, malgré les pénuries et l'énorme demande", a déclaré M. Villig.

"L'Europe ne peut pas se permettre de faire la même erreur avec les véhicules autonomes