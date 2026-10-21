Bolt et Nvidia vont lancer un programme de taxis autonomes à Madrid courant 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Danny Callaghan

La plateforme estonienne de VTC Bolt va lancer un programme de conduite autonome à Madrid courant 2027 et prévoit de s'étendre à d'autres villes d'Europe occidentale avant la fin de l'année, a annoncé mercredi l'entreprise.

Ce programme prévoit le déploiement du logiciel Alpamayo de Nvidia NVDA.O dans au moins 25 000 véhicules fabriqués par Lucid LCID.O , alors que l’Espagne s’apprête à délivrer des autorisations pour tester des véhicules autonomes sur la voie publique.

* Bolt a déclaré à Reuters que le programme mis en place à Madrid constituait un point de départ pour la collecte de données en conditions réelles et s’attend à ce que "des dizaines de véhicules" circulent dans les rues de la capitale espagnole l’année prochaine

* Madrid sera la ville pilote car la région a mis en place un permis d’essai autorisant des opérations commerciales limitées sans autorisation complète, a expliqué Jevgeni Kabanov, responsable de la conduite autonome chez Bolt

* M. Kabanov a précisé que le logiciel de conduite fonctionnait entièrement à l’intérieur du véhicule, sans connexion à Internet, pour des raisons de cybersécurité

* Bolt vise également à s’implanter dans les grandes villes françaises et allemandes d’ici la fin de l’année prochaine