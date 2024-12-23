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Bolloré revoit à la hausse le prix et la parité d'échange des offres publiques de retrait
information fournie par Reuters 23/12/2024 à 15:55

Bollore SE BOLL.PA :

* RELÈVEMENT DU PRIX ET DE LA PARITÉ D'ÉCHANGE DES OFFRES PUBLIQUES DE RETRAIT SUIVIES DE RETRAITS OBLIGATOIRES VISANT LES ACTIONS DE COMPAGNIE DU CAMBODGE, FINANCIÈRE MONCEY ET SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS

* SUR COMPAGNIE DU CAMBODGE: BRANCHE ACHAT 110 EUROS PAR ACTION, SOIT UNE AUGMENTATION DE 18,28 % PAR RAPPORT AU PRIX INITIAL DE 93 EUROS

* SUR COMPAGNIE DU CAMBODGE; BRANCHE ÉCHANGE: 4,69 ACTIONS UMG POUR 1 ACTION, CONTRE 4,07 POUR LA PARITÉ D'ÉCHANGE INITIALE

* SUR FINANCIÈRE MONCEY :BRANCHE ACHAT: 133 EUROS PAR ACTION, SOIT UNE AUGMENTATION DE 12,71 % PAR RAPPORT AU PRIX INITIAL DE 118 EUROS

* SUR FINANCIÈRE MONCEY: BRANCHE ÉCHANGE : 5,67 ACTIONS UMG POUR 1 ACTION, CONTRE 5,17 POUR LA PARITÉ D'ÉCHANGE INITIALE

* SUR SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS: BRANCHE ACHAT : 10.627 EUROS PAR ACTION , SOIT UNE AUGMENTATION DE 14,27 % PAR RAPPORT AU PRIX INITIAL DE 9.300 EUROS

* SUR SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS; BRANCHE ÉCHANGE : 453 ACTIONS UMG POUR 1 ACTION, CONTRE 407 POUR LA PARITÉ D'ÉCHANGE INITIALE

* CE RELÈVEMENT DU PRIX ET DE LA PARITÉ D'ÉCHANGE N'EMPORTE AUCUN CHANGEMENT QUANT AUX AUTRES DONNÉES DES OFFRES PUBLIQUES

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur BOLL.PA

(Rédaction de Gdansk)

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