Bolloré : résultat opérationnel ajusté de 123 millions d’euros au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, Bolloré a enregistré un bénéfice net de 242 millions d’euros contre 3,884 milliards d’euros au premier semestre 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (3,7 milliards d’euros). Le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 123 millions d’euros contre un résultat opérationnel ajusté à l’équilibre au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel ajusté de l'activité Communication est ressorti à 203 millions d'euros en progression de 131%.

Il a bénéficié de " l'augmentation de la contribution d'UMG (+33% par rapport au premier semestre 2024), et de l'inclusion des contributions de Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi, désormais mises en équivalence opérationnelles ".

Bolloré Energy a vu son résultat opérationnel ajusté atteindre 27 millions d'euros, en progression de 52% " grâce à la hausse des volumes vendus (principalement sur la distribution en France) et des marges ".

Le segment Industrie a essuyé une perte de 52 millions d'euros, réduite de 17 millions d'euros par rapport au premier 2024. Bolloré précise que Blue Solutions concentre ses efforts sur la recherche liée aux batteries de nouvelle génération.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 1,547 milliard d'euros, stable en données publiées. Il a reculé de 3% à périmètre et change constants.

Bolloré souligne que ces résultats sont " conformes aux attentes ".

La holding affiche une position nette de trésorerie de 5,53 milliard d'euros au 30 juin 2025. A fin juin 2025, le groupe Bolloré dispose de 8 milliards d'euros de disponibilités et de lignes confirmées.

Un acompte sur dividende de 0,02 euro par action (57 millions d'euros) sera payable en espèces le 30 septembre 2025.

Points clés

- Holding familial créé en 1822 avec des positions fortes dans trois activités : les transports et la logistique –son métier historique en cours de cession-, la communication et les solutions de stockage d’électricité ;

- Chiffre d’affaires de 3,1Mds au 1er semestre, recentré sur la communication avec Vivendi pour 85 %, dans la distribution de produits pétroliers avec Bolloré Enrgy pour 12 % et l’industrie (production de batteries, BlueBus, films plastiques & systèmes de contrôle ou d’embarquement) pour 2 % ;

- Activités centrées à 76 % sur l’Europe dont 52 % en France, 13 % dans les Amérique, 7 % en Afrique et 4 % en Asie-Pacifique ;

- Valeur boursière élevée du portefeuille des titres cotés -16,1 Mds€ à fin 2022 ;

- Modèle d'affaires visant à la résilience des revenus par la diversification des métiers combinant développement international et innovation ;

- Capital verrouillé par la holding familiale Compagnie de l’Odet (66,9 % des actions et près de 80 % des droits de vote), Cyrille Bolloré étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres, Yannick Bolloré et Cédric de Baillencourt étant vice-présidents.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transformation profonde en 2024 : cessions de l’activité logistique et repli du contrôle sur Vivendi, lui-même scindé en 4 sociétés -Canal+, Louis Hachette Group, Havas et Vivendi- contrôlées chacune autour de 30 % par le groupe et mises en équivalence dans les comptes,

- simplification du groupe (fusions de structures de contrôle et détention directe des participations dans UMG (18 ,5 %) et Vivendi (29,3 %),

- innovation dynamique et riche de 7800 brevets axée sur la participation à la transition énergétique via les activités de stockage d’énergie propre ou de batteries lithium, ainsi que sur la sécurisation des systèmes d’information (partenariat mondial avec le chinois Alibaba portant sur le cloud, la transformation numérique, l'innovation et le stockage de données) ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

-2030 : recul de 30 % (vs 2019) des émissions de CO2,

- plus de 150 M€ investis jusqu’en 2027 dans la transition énergétique -batteries LMP, Blubus et Bluestorage,

- préservation de la biodiversité et recours aux énergies renouvelables ;

- Avancées dans les batteries LMP (lithium métal polymère), déjà utilisées par les bus en France, désormais en direction des véhicules des particuliers en partenariat avec le canadien Li-Métal, dont la production en série débutera en 2026, et pour les scooters en Indonésie, en partenariat avec le taïwanais Toxconn, et mancement d’une gigafactory à Mulhouse en 2025 ;

- Bilan non-endetté avec des capitaux propres de 25,4 Mds€, une trésorerie nette de 5,31 Mds€ et des liquidités de 8 Mds€.

Défis

- Renforcement de la holding familiale Cie de l’Odet dans le capital du groupe (OPR des sociétés de contrôle Compagnie du Cambodge, Moncey, Artois, fusions avec d’autres sociétés Socfin) ;

- Résultat net complexe d’un total de 1,84 Md€, comprenant une plus-value de 3,6 Mds€ sur la vente de la logistique et une moins-value de 1,9 Md€ de la déconsolidation des 4 sociétés issues de la scission de Vivendi ;

- Interrogations sur l’usage des fonds tirés de la vente de Bolloré Logistics: retour aux actionnaires, diversifications ou renforcement dans le secteur de l’énergie -telle l’entrée à hauteur de 5 % dans le capital de Rubis… ;

- Absence de prévisions de résultats ;

- Politique de distribution généreuse privilégiant les rachats d’actions, le dividende 2024 de 0,08 € étant versé en 4 acomptes.