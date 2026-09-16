Bolloré : résultat net en baisse au 1er semestre

Le chiffre d'affaires de Bolloré au 1er semestre 2026 s'élève à 1,644 milliard d'euros, en hausse de 8% à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit à 104 MEUR, en baisse de 15% sur un an.

Après prise en compte de -12 MEUR d'impôts (contre -10 MEUR au 1er semestre 2025), le résultat net consolidé s'établit à 133 MEUR contre 242 MEUR au 1er semestre 2025.

Le résultat net part du groupe ressort à 132 MEUR contre 240 MEUR au 1er semestre 2025.

Sur ce semestre, les capitaux propres s'établissent à 20 803 MEUR contre 24 427 MEUR au 31 décembre 2025, en baisse de 3 624 MEUR, principalement liée aux dividendes distribués (4 387 MEUR dont 4 215 MEUR de dividende exceptionnel) malgré la hausse de la variation nette de juste valeur des titres détenus (essentiellement portée par l'appréciation du cours de Compagnie de l'Odet) et la cession d'actions Bolloré SE

auto-détenues.

Au 30 juin 2026, le groupe Bolloré affiche une position nette de trésorerie de 1 447 MEUR contre 5 619 MEUR à fin 2025. La baisse de 4 172 MEUR intègre notamment le versement du dividende exceptionnel en juin 2026.

A fin juin 2026, le groupe Bolloré dispose de 3,6 MdsEUR de disponibilités et de lignes confirmées.