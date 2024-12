Bolloré relève le prix et la parité d’échange pour 3 filiales

(AOF) - Bolloré SE a décidé de relever le prix et la parité d’échange en actions Universal Music Group (UMG) des offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires annoncées en septembre sur les sociétés Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois.

S'agissant de l'offre sur Compagnie du Cambodge, le conglomérat propose désormais 110 euros par action, soit une augmentation de 18,28% par rapport au prix initial de 93 euros. Il porte par ailleurs la "branche échange" à 4,69 actions UMG pour 1 action Compagnie du Cambodge, contre 4,07 pour la parité d'échange initiale.

Pour Financière Moncey, Bolloré SE propose désormais 133 euros par action, soit une augmentation de 12,71% par rapport au prix initial de 118 euros. Il porte par ailleurs la "branche échange" à 5,67 actions UMG pour 1 action Financière Moncey, contre 5,17 pour la parité d'échange initiale.

Concernant Société Industrielle et Financière de l'Artois, il propose désormais 10.627 euros par action, soit une augmentation de 14,27% par rapport au prix initial de 9.300 euros. Il porte par ailleurs la "branche échange" à 453 actions UMG pour 1 action Société Industrielle et Financière de l'Artois, contre 407 pour la parité d'échange initiale.

"Ce relèvement du prix et de la parité d'échange n'emporte aucun changement quant aux autres données des offres publiques", souligne Bolloré.