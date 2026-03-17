 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bolloré : recul du chiffre d'affaires annuel mais amélioration de la rentabilité
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:07

Au titre de son exercice 2025, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros, en recul de 9% à périmètre et taux de change constants, pénalisé par la baisse des cours.

Bolloré Energy recule de 9% à 2,51 MdsEUR malgré des volumes en hausse, tandis que l'Industrie baisse de 13% à 0,31 MdEUR, sur une base de comparaison élevée, malgré la bonne tenue des Films.

L'EBITA atteint 286 MEUR, contre 1 MEUR un an plus tôt, tandis que le résultat net part du Groupe ressort à 348 MEUR contre 1,822 MdsEUR en 2024.

Bolloré proposera à l'Assemblée générale un dividende de 0,08 euro par action, incluant un acompte de 0,02 euro déjà versé en septembre 2025, identique à celui de l'exercice 2024.

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,3680 EUR Euronext Paris -0,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank