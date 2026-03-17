Bolloré : recul du chiffre d'affaires annuel mais amélioration de la rentabilité
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:07
Bolloré Energy recule de 9% à 2,51 MdsEUR malgré des volumes en hausse, tandis que l'Industrie baisse de 13% à 0,31 MdEUR, sur une base de comparaison élevée, malgré la bonne tenue des Films.
L'EBITA atteint 286 MEUR, contre 1 MEUR un an plus tôt, tandis que le résultat net part du Groupe ressort à 348 MEUR contre 1,822 MdsEUR en 2024.
Bolloré proposera à l'Assemblée générale un dividende de 0,08 euro par action, incluant un acompte de 0,02 euro déjà versé en septembre 2025, identique à celui de l'exercice 2024.
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