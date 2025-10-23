Bolloré réalise une chiffre d'affaires en repli de -10 % sur les neuf premiers mois de 2025
23/10/2025
Bolloré Energy réalise un chiffre d'affaires de 530 millions d'euros, en repli de -25 % suite à la baisse générale des cours des produits pétroliers et à la diminution des volumes vendus sur le trimestre.
L'activité industrie ressort à 73 millions d'euros, en baisse de -21 % en raison principalement du repli de l'activité de BlueBus.
En données publiées, le chiffre d'affaires est en recul de -22 % par rapport à celui du troisième trimestre 2024.
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2025 est en baisse de -10 % à 2 178 millions d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année est en retrait de -7 %.
