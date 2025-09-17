 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 788,00
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bolloré réalise un résultat net part du Groupe de 240 ME au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 18:19

Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 1 547 millions d'euros au 1er semestre 2025, en baisse de -3 % à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy s'inscrit à 1 337 millions d'euros, en repli de -2 %. Dans l'activité Industrie, le chiffre d'affaires ressort à 156 millions d'euros, en baisse -14 %.

En données publiées, le chiffre d'affaires est stable, après +54 millions d'euros de variations de périmètre (correspondant essentiellement à l'acquisition de Chantelat fin novembre 2024).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA s'établit à 123 millions d'euros contre un résultat opérationnel ajusté à l'équilibre au premier semestre 2024.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelle ressort à -1 million d'euros contre 18 millions d'euros au premier semestre 2024. Il n'intègre plus la quote-part de résultat net du Groupe Socfin.

Après prise en compte de -10 millions d'euros d'impôts (contre -8 millions d'euros au premier semestre 2024), le résultat net consolidé s'établit à 242 millions d'euros, contre 3 884 millions d'euros au premier semestre 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,7 milliards d'euros).

Le résultat net part du Groupe ressort à 240 millions d'euros contre 3 758 millions d'euros au premier semestre 2024.

Valeurs associées

BOLLORE SE
4,8440 EUR Euronext Paris -0,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank