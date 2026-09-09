Bolloré : pulvérise le support des 3,75 EUR

Bolloré pulvérise le support des 3,75 EUR du 3 au 12 août et décroche vers 3,595 EUR, au contact du support oblique baissier moyen terme : le titre vient de combler au passage le "gap" des 3,646 EUR du 8 février 2021.

Le prochain objectif serait le test des 3,3 EUR, l'ex-plancher de fin décembre 2020.