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Bolloré : pulvérise le support des 3,75 EUR
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 15:12
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Bolloré pulvérise le support des 3,75 EUR du 3 au 12 août et décroche vers 3,595 EUR, au contact du support oblique baissier moyen terme : le titre vient de combler au passage le "gap" des 3,646 EUR du 8 février 2021.

Le prochain objectif serait le test des 3,3 EUR, l'ex-plancher de fin décembre 2020.

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