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Bolloré pulvérise le support des 3,75 EUR du 3 au 12 août et décroche vers 3,595 EUR, au contact du support oblique baissier moyen terme : le titre vient de combler au passage le "gap" des 3,646 EUR du 8 février 2021.
Le prochain objectif serait le test des 3,3 EUR, l'ex-plancher de fin décembre 2020.
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François Bayrou et dix anciens cadres du MoDem répondent depuis mercredi après-midi devant la cour d'appel de Paris de détournement de fonds dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, un dossier vieux de dix ans dans lequel l'ex-Premier ministre avait été relaxé ...
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Le Rassemblement national veut frapper vite et fort: après la diffusion d'une vidéo dans laquelle un policier municipal de Carcassonne tient des propos racistes et complotistes, le parti d'extrême droite a annoncé mercredi l'exclusion immédiate de l'agent qui était ...
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La Bourse de New York évolue dans le rouge mercredi, la hausse des prix du pétrole ravivant les craintes inflationnistes et pesant sur l'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones cédait 0,71%, l'indice Nasdaq perdait 0,23% et l'indice ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•09.09.2026•16:03•
Le rapport recommande que les universités puissent choisir elles-mêmes le nombre d'étudiants à accueillir et "écarter les candidatures ne correspondant manifestement pas aux prérequis". Un rapport du Sénat propose mercredi 9 septembre que le baccalauréat ne donne ...
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