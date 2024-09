Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bolloré: offre publique de retrait sur trois structures information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Bolloré SE annonce son intention de mettre en oeuvre trois offres publiques de retrait, suivies de retraits obligatoires, sur les actions de Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l'Artois.



Les offres proposées incluent une option en espèces ou en actions UMG, ou une combinaison des deux.



Bolloré SE propose une prime de 27 % pour Compagnie du Cambodge, de 44 % pour Financière Moncey et de 71 % pour la Société Industrielle et Financière de l'Artois. Les offres seront soumises à une expertise indépendante.





