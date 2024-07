Bolloré : le résultat net dopé par la plus-value sur la cession de Bolloré Logistics

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable uniquement en espèces. Le détachement de l'acompte interviendra le 3 septembre 2024 et le paiement le 5 septembre 2024.

Le groupe dispose de 9 milliards d'euros de disponibilités et de lignes confirmées au 30 juin 2024, hors Vivendi.

Le chiffre d'affaires a atteint 10,592 milliards d'euros, en progression de 4% à périmètre et change constants.

(AOF) - Au premier semestre, Bolloré a enregistré un bénéfice net de 3,884 milliards d’euros contre 235 millions d’euros au premier semestre 2023, intégrant la plus-value nette provisoire de cession de Bolloré Logistics (3,7 milliards d’euros). Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a augmenté de 10% à 619 millions d’euros, " porté par la Communication (Vivendi), malgré des résultats en repli dans la Logistique pétrolière et l’Industrie".

